Япония будет лечить раненых украинских военных — СМИ 17 мая, 21:01 Правительство Японии стремится продемонстрировать более сильную приверженность Украине (Фото:Anwar Nillufary/Flickr)

Япония готова принять для лечения раненых украинских военных уже в следующем месяце, сообщает Kyodo со ссылкой на осведомленные источники.

По словам источников, несколько украинских военных будут приняты в Центральный госпиталь Сил самообороны в Токио для оказания медицинской помощи и физиотерапии в следующем месяце.

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Источник в японском правительстве сообщил, что план помощи раненым военным является ответом на запрос Украины.



Сообщается, что правительство Японии стремится продемонстрировать более сильную приверженность Украине перед началом саммита Большой семерки 19 мая.

По данным японского ресурса, план Японии по лечению раненых военных может быть обсужден во время встречи министра обороны Ясукадзу Хамады с послом Украины в Японии Сергеем Корсунским в четверг, 18 мая.