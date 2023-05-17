Япония будет лечить раненых украинских военных — СМИ

17 мая, 21:01
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Правительство Японии стремится продемонстрировать более сильную приверженность Украине (Фото:Anwar Nillufary/Flickr)

Правительство Японии стремится продемонстрировать более сильную приверженность Украине (Фото:Anwar Nillufary/Flickr)

Япония готова принять для лечения раненых украинских военных уже в следующем месяце, сообщает Kyodo со ссылкой на осведомленные источники.

По словам источников, несколько украинских военных будут приняты в Центральный госпиталь Сил самообороны в Токио для оказания медицинской помощи и физиотерапии в следующем месяце.

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Источник в японском правительстве сообщил, что план помощи раненым военным является ответом на запрос Украины.

Сообщается, что правительство Японии стремится продемонстрировать более сильную приверженность Украине перед началом саммита Большой семерки 19 мая.

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По данным японского ресурса, план Японии по лечению раненых военных может быть обсужден во время встречи министра обороны Ясукадзу Хамады с послом Украины в Японии Сергеем Корсунским в четверг, 18 мая.

Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Военные Япония Российская агрессия

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