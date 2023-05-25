Япония подняла истребители из-за российских военных самолетов над Тихим океаном 25 мая, 14:10 Ил-20 (Фото:Скриншот/Youtube/KHMedia)

Япония подняла в воздух истребители, обнаружив в четверг, 25 мая российские военные самолеты над Тихим океаном и Японским морем.

Об этом сообщает Sky News.

Министерство обороны страны заявило, что обнаружило один российский самолет Ил-20, который собирал информацию и совершал круговой полет из Охотского моря к Тихому океану.



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Также обнаружили еще один Ил-20, который летел в сторону вод вблизи острова Садо, а затем повернул в сторону континента.

Охотское море расположено к северу от самого северного главного острова Японии Хоккайдо, а острова Садо находятся у западного побережья Ниигаты.

Вначале мая приблизительно в 60 км к востоку от воздушного пространства Румынии, российский истребитель Су-35 перехватил самолет L410 TURBOLET, принадлежащий польской пограничной службе.

В результате инцидента два боевых самолета Румынии и два — Испании, предназначенные для выполнения задач воздушной полиции, были подняты по тревоге Объединенным центром воздушных операций НАТО. Хотя четыре самолета были готовы вмешаться в любой момент, их вмешательство не понадобилось.