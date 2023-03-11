Япония выделит Украине около $ 170 млн на восстановление критической инфраструктуры 11 марта, 05:43 Вице-премьер-министр по восстановлению Украины Александр Кубраков (Фото:facebook.com/MinInfra.UA)

Правительство Японии предоставит Украине около 170 млн долларов на восстановление критической инфраструктуры и развития экономики. Было подписано соответствующее Грантовое соглашение.

Об этом сообщает Министерство инфраструктуры Украины.



Соглашение подписали вице-премьер-министр по восстановлению Украины Александр Кубраков и исполнительный вице-президент Японского агентства международного сотрудничества Джуничи Ямада.

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Соглашением предусматривается, что эти средства будут использованы для улучшения эффективности работы таких направлений:

оборудование для гуманитарного разминирования;

транспортное обслуживание;

энергетическое оборудование и управление отходами разрушений;

водоснабжение и водоотвод;

медицинское оборудование и оборудование для предоставления образовательных услуг;

поддержка аграрного сектора.

Также договоренность предусматривает инструменты контроля прозрачности и эффективности использования средств.