Япония выделит Украине около $ 170 млн на восстановление критической инфраструктуры
Вице-премьер-министр по восстановлению Украины Александр Кубраков (Фото:facebook.com/MinInfra.UA)
Правительство Японии предоставит Украине около 170 млн долларов на восстановление критической инфраструктуры и развития экономики. Было подписано соответствующее Грантовое соглашение.
Об этом сообщает Министерство инфраструктуры Украины.
Соглашение подписали вице-премьер-министр по восстановлению Украины Александр Кубраков и исполнительный вице-президент Японского агентства международного сотрудничества Джуничи Ямада.
Соглашением предусматривается, что эти средства будут использованы для улучшения эффективности работы таких направлений:
оборудование для гуманитарного разминирования;
транспортное обслуживание;
энергетическое оборудование и управление отходами разрушений;
водоснабжение и водоотвод;
медицинское оборудование и оборудование для предоставления образовательных услуг;
поддержка аграрного сектора.
Также договоренность предусматривает инструменты контроля прозрачности и эффективности использования средств.