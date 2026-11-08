Разыскиваемый преступник, бывший операционный директор Wirecard Ян Марсалек утверждал, что участвовал в операции, позволившей «успешно свергнуть» канцлера Австрии Себастьяна Курца, который ушел в отставку в 2021 году на фоне обвинений в коррупции. Об этом пишет The Telegraph 7 ноября со ссылкой на полученные документы.

Газета ознакомилась с секретными материалами расследования, которые содержат сообщения, отправленные Марсалеком Орлину Русеву — главе его шпионской группировки, которого позже осудили в Великобритании. После ареста шпионской сети в Британии полиция получила доступ к сотням тысяч сообщений с подробным описанием операций, спланированных с территории Соединенного Королевства. Ряд документов был передан властям, в том числе австрийским. Австрийская полиция, в частности, расследует «поддержку иностранной разведывательной службы — вмешательство в австрийскую политику» — именно в этих материалах журналисты обнаружили переписку о Курце.

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Как отмечает The Telegraph, если слова Марсалека подтвердятся, это станет явным свидетельством прямого вмешательства РФ в политическое руководство страны-члена ЕС.

Марсалек является одним из самых разыскиваемых людей в мире. Он был завербован российской разведкой и сбежал в Россию в 2020 году в то время, как немецкий технологический гигант Wirecard объявил о банкротстве и обнаружил исчезновение со счетов почти 2 млрд евро.

После исчезновения Марсалека выяснилось, что он более 10 лет работал на Кремль. Британская полиция считает его причастным к шпионажу в «промышленных» масштабах. Марсалек разыскивается за мошенничество и находится под следствием по обвинению в шпионаже в ряде европейских стран, в том числе в его родной Австрии, напоминает The Telegraph.

Австрия тщательно расследовала связи Марсалека с бывшей австрийской службой внутренней разведки BVT, и ряд высокопоставленных шпионов и полицейских обвиняются в передаче ему информации для использования Россией.

Себастьян Курц в 2017 году был избран канцлером Австрии в возрасте 31 года, став самым молодым лидером в мире. Он занимал этот пост дважды, но был обвинен в коррупции, в том числе в использовании государственных средств для политической рекламы. На фоне давления 9 октября 2021 года канцлер объявил о своей отставке. Сам Курц всегда отвергал обвинения.

The Telegraph обнаружила в материалах расследования в отношении Марсалека сообщения, отправленные под именем «Руперт Тиц» 22 октября 2021 года. Власти идентифицировали его как Марсалека. В сообщении сказано о «парне», который «на самом деле какое-то время работал на нас», но утверждает, что «теперь стал жертвой травли со стороны команды бывшего канцлера». Дальше «Тиц» писал, что ««нам удалось успешно свергнуть» бывшего канцлера, «конфисковав мобильный телефон» человека, «который управляет их секретным финансированием избирательной кампании».

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После этого Марсалек прислал ссылку на статью о коррупционных обвинениях в адрес Курца и телефоне, изъятом у Томаса Шмида — одного из его ближайших соратников и бывшего высокопоставленного чиновника в Министерстве финансов Австрии. The Telegraph указывает, что телефон Шмида был изъят в ноябре 2019 года. Там обнаружили переписку, которая позже стала важным доказательством в нескольких коррупционных расследованиях.

Через две недели после отставки Курца Марсалек написал Русеву, что это «довольно запутанная история». Позже в сообщении он снова упомянул, к чему привела информация из изъятого телефона, заявив, что «остальные переписки погубили канцлера».

Как пишет The Telegraph, сейчас нет независимых доказательств того, что Марсалек действительно организовал изъятие телефона. Однако австрийское следствие на основании переписки сделало вывод, что «Марсалек признался Русеву в своем участии в конфискации мобильного телефона».

Следователи также отметили, что, когда Марсалек писал о «парне, который работал на нас», неясно, имел ли он в виду Wirecard или российскую разведку. В документе сказано, что расследование по делу продолжается, пишет The Telegraph.

Британские прокуроры заявили, что на момент отправки сообщений Марсалек жил в Москве и работал в основном на ФСБ РФ.

Представитель австрийского федерального Министерства внутренних дел заявил The Telegraph, что они не могут комментировать текущие расследования. Курц отказался комментировать сообщения и оценку следователей.

В сентябре 2025 года The Insider и Der Spiegel опубликовали расследование, в котором было сказано, что Ян Марсалек живет в столице страны-агрессора РФ Москве, встречается с девушкой, которая работает на ФСБ, и ездит на оккупированные территории Украины для выполнения «боевых заданий».