«Намордник на Путине». Как проблемы в Китае лишили Россию ядерной риторики — Яковина 30 ноября, 13:24 Эксклюзив НВ Российский диктатор Владимир Путин (Фото:Vahram Baghdasaryan/Photolure via REUTERS)

Международный обозреватель Иван Яковина в эфире Радио НВ объяснил, как проблемы в Китае повлияли на войну России в Украине, а именно усмирили агрессивную риторику Кремля о применении ядерного оружия.

Китайская Народная Республика, особенно Компартия со своим лидером Си Цзиньпином, сейчас столкнулась с проблемами. Действительно у них гигантские проблемы в экономике и с собственным населением, которому все меньше и меньше нравится политика нулевой терпимости по отношению к коронавирусу.

Видео дня

И начало население бунтовать, а экономика начала разваливаться. Чтобы справиться с первой проблемой, нужна в больших количествах вакцина. Чтобы справиться со второй проблемой с экономикой, нужна финансовая помощь или хотя бы невмешательство, отсутствие помех со стороны Запада.

Об этом Си Цзиньпин разговаривал с президентом США Джо Байденом четыре с половиной часа на саммите Большой двадцатки на Бали. И, видимо, они договорились. Я уверен, что действительно договорились. Заплатит за их договоренность, скорее всего, РФ и Владимир Путин.

Я раньше говорил о том, что Китай, Индия, Турция выставили Владимиру Путину ультиматум еще в середине сентября: если он не прекратит войну до саммита Большой двадцатки на Бали в середине ноябре, то коллективный Восток, то есть, Индия, Турция, Китай либо начнут вводить санкции против РФ, либо присоединяться к западным санкциям. То есть, очень больно, очень жестко ударит по Путину, будет его заставлять уже, а не просить, прекратить войну как можно скорее.

Почему это нужно странам Востока? Потому что война выжимает соки из их экономики, мешает развиваться их промышленности, а также подрывает социальную стабильность в этих странах. Поэтому они и потребовали у Путина прекратить войну как можно быстрее любым способом.

Путин этого не сделал, и поэтому сейчас Восток начинает вводить собственные санкции против РФ.

Китай заставил по сути дела РФ забыть про ядерное оружие и про угрозы его применения. Важный момент надо отметить: Владимир Путин любит и хочет жить. Он не псих и не фанатик, ядерное оружие для него лишь способ достижения цели, он не мечтает о ядерном апокалипсисе. Если бы мечтал, наверное, уже бы его устроил.

Тактическое ядерное оружие, грязную бомбу против Украины Путин с легкостью может применить, он много раз об этом говорил. Но в термоядерную войну против США он вступать не готов. Не собирается он умирать и хоронить всю свою семью, не хочет этого.

Угроза применить тактическое ядерное оружие против Украины долгое время была главным средством запугивания Запада и главным средством давления со стороны России на коллективный Запад.

Многие часто спрашивали и спрашивают: «Почему Запад не дает Украине танки, истребители, системы ПВО Patriot, ракеты ATACMS, самые тяжелые виды вооружения? Давно же пора это дать!» Я, кстати, согласен, действительно давно пора дать. Но Запад этого не предоставляет Украине из-за постоянных угроз России нанести тактический ядерный удар по этим танкам, по этим самолетам, просто по украинским городам. Россия говорит, я подозреваю, по каким-то закрытым каналам: «Если вы начнете передавать Украине тяжелое вооружение, у нас не будет другого выбора, кроме как нанести такой ядерный удар». Поскольку передача таких тяжелых вооружений будет уже угрозой существования РФ.

Угрозу применения Россией ядерного оружия нужно было как-то убрать, нивелировать, ликвидировать. Для этого Западу и понадобился Китай и Си Цзиньпин. Потому что именно Китай является по сути единственной страной, которая вот так может повлиять на Владимира Путина и заставить его делать что-то или чего-то не делать.

Поэтому запрет угроз применения ядерного оружия со стороны Китая в адрес России — это можно назвать главной американской санкцией. То есть, американцы потребовали от Китая, чтобы Китай запретил Путину даже разговоры вести о применении ядерного оружия. И вы знаете, что Путин прекратил.

Смотрите, что получилось, если эту ситуацию в комплексе рассматривать. В первые дни крупномасштабной войны Путин намекнул, что «мы атакуем тех, кто попытается нам помешать, ядерными бомбами».

Потом он грозил использовать все имеющиеся средства для защиты оккупированных территорий Украины. Это он говорил еще 21 сентября, не так давно, когда объявлял о массовой мобилизации.

Кроме того он грозил западным странам какой-то «розой ветров», которая может подуть в их направлении. Короче говоря: грозил западному миру заражением радиоактивными отходами или продуктами радиоактивного распада после применения ядерной бомбы на территории Украины. Путин говорил, что это не блеф.

А потом, еще спустя месяц, провел учения стратегических ядерных сил Гром-2022, в котором имитировалось начало ядерной войны. Заместитель главы Совбеза РФ Дмитрий Медведев, этот пьяный психопат, 27 сентября заявил, что Россия вправе применить ядерное оружие, если это будет необходимо. Кроме того, он сказал, что будет применяться ядерная бомба против украинского режима, и что НАТО в этом случае вмешиваться не будет, для безопасности Вашингтона и Брюсселя не будет НАТО вмешиваться.

1 ноября, за неделю до сдачи Херсона, Медведев объявил, что «отторжение российских территорий станет основанием для применения ядерной доктрины».

Вот они все говорили «ядерное оружие, ядерное оружие» с утра до вечера, а потом на саммите АСЕАН 10−13 ноября глава китайской делегации, премьер-министр Китая Ли Кэцян выступил с критикой ядерной риторики. Назвал безответственными угрозы применения ядерного оружия. Потом и Си Цзиньпин несколько раз говорил, что ни в коем случае в Европе нельзя применять атомную бомбу.

А во время саммита Большой двадцатки на Бали единственным иностранным представителем, с которым встретился глава МИД РФ Сергей Лавров, был китайский министр иностранных дел Ван И. И он, судя по всему, передал через Лаврова Путину, что «ты хлебальник-то закрой, пожалуйста, и вообще сиди помалкивай, потому что мы тебе устроим очень нехорошую жизнь». И все. После окрика из Китая ни разу ни Путин, ни Медведев [не заикнулись о ядерном оружии].

А прекращение ядерной риторики и тем более угроз применения ядерного оружия было главным требованием США. Потому что американцев очень беспокоят постоянные разговоры о применении возможном ядерного оружия. И американское правительство, и американские элиты приходят от этого в нервное состояние. И они сказали китайцам: «Заткните этого дурака». Китайцы через Лаврова и Ван И заткнули. Обратите внимание, Россия ничего больше не говорит про применения ядерного оружия.

Помимо этого, Китай резко сократил и закупки российской нефти. Китай отказался поставлять в прежних объемах в России микрочипы. Кстати, даже автомобили для российского ГАИ, для ГИБДД они хотели купить у китайцев, китайцы не продали.

То есть, вот такие санкции китайцы ввели. Но главное, конечно, ядерная история, это фундаментально важный момент: у ядовитой змеи, которая всем показывала свое жало, у нее это жало вырвали.

Конечно, Россия все равно еще представляет, как змея, вот эту опасность, но главного оружия уже нет. То есть, роль Китая и китайской этой санкции, если так можно назвать, в усмирении Владимира Путина просто огромна. Она очень важна.

Поэтому, думаю, американцы сейчас не дадут пойти Си Цзиньпину ко дну, помогут ему деньгами, может, вакцинами, может, еще что-то пообещают. Потому что для американцев Си Цзиньпин сейчас выполняет очень важную функцию намордника на Владимире Путине.