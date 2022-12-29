Российский историк Фельштинский: Вариант применения ядерного оружия с территории Беларуси возможен. Более того, он единственный 29 декабря, 08:36 Диктаторы Лукашенко и Путин (Фото:Sputnik/Alexei Danichev/Kremlin via REUTERS)

Заявление самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко о переоборудовании военных самолетов под специфические боеприпасы, иначе говоря — ядерное оружие, должно беспокоить Запад. Это создает вероятность ядерного удара по странам НАТО, а ответ по России в этом случае неприемлем, заявил в интервью Радио НВ историк Юрий Фельштинский.

Слова Лукашенко являются продолжением ядерного шантажа, которым занимается Россия, надеясь, что ей удастся переломить ход войны против Украины, полагает историк.

По его словам, Запад не будет отвечать на тактический ядерный удар, нанесенный из России по Украине, поскольку Украина не является членом НАТО, и «этот формальный момент вполне [диктатору Владимиру] Путину благоприятствует». Теперь же речь идет и о возможности применения Россией ядерного оружия с белорусской территории.

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«Этот вариант абсолютно возможен. Более того, я считаю, что он единственный», — сказал Фельштинский.

Он пояснил, что, если наносится ядерный удар из Беларуси по, например, Литве и Польше, Западу нужно будет среагировать: кому отвечать и как.

«Никто не будет отвечать в этом случае по России. Потому что ответ по России будет означать полномасштабную, ядерную или даже термоядерную войну. Так что расчет абсолютно правильный. А то, что Путин подставит этим Лукашенко и Беларусь, так Путину плевать и на Лукашенко, и на Беларусь», — убежден историк.

Сейчас атомное оружие находится в России «в самых опасных руках», Путин гораздо страшнее, чем любые радикалы, прихода которых к власти так опасаются в тех же Штатах, добавил собеседник Радио НВ.

19 декабря после переговоров с Путиным в Минске Лукашенко сообщил, что в стране «вместе с россиянами» готовят пилотов, способных управлять самолетами, которые несут «специфические боеприпасы» — якобы в связи с «обострением» ситуации на внешних границах Союзного государства.

21 сентября Путин в очередной раз пригрозил западным странам применением ядерного оружия, сказав, что «это не блеф».

В украинской разведке заявляли, что считают угрозу применения Россией тактического ядерного оружия против Украины очень высокой. В то же время, по мнению главы ГУР Кирилла Буданова, в ближайшее время Россия не нанесет ядерный удар.

В США заявили, что в случае применения РФ против Украины ядерного оружия ответ Вашингтона и союзников будет решительным.