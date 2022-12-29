Российский историк Фельштинский: Вариант применения ядерного оружия с территории Беларуси возможен. Более того, он единственный

29 декабря, 08:36
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Диктаторы Лукашенко и Путин (Фото:Sputnik/Alexei Danichev/Kremlin via REUTERS)

Диктаторы Лукашенко и Путин (Фото:Sputnik/Alexei Danichev/Kremlin via REUTERS)

Заявление самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко о переоборудовании военных самолетов под специфические боеприпасы, иначе говоря — ядерное оружие, должно беспокоить Запад. Это создает вероятность ядерного удара по странам НАТО, а ответ по России в этом случае неприемлем, заявил в интервью Радио НВ историк Юрий Фельштинский.

Слова Лукашенко являются продолжением ядерного шантажа, которым занимается Россия, надеясь, что ей удастся переломить ход войны против Украины, полагает историк.

https://www.youtube.com/watch?v=6D1nkZwxicM

По его словам, Запад не будет отвечать на тактический ядерный удар, нанесенный из России по Украине, поскольку Украина не является членом НАТО, и «этот формальный момент вполне [диктатору Владимиру] Путину благоприятствует». Теперь же речь идет и о возможности применения Россией ядерного оружия с белорусской территории.

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«Этот вариант абсолютно возможен. Более того, я считаю, что он единственный», — сказал Фельштинский.

Он пояснил, что, если наносится ядерный удар из Беларуси по, например, Литве и Польше, Западу нужно будет среагировать: кому отвечать и как.

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«Никто не будет отвечать в этом случае по России. Потому что ответ по России будет означать полномасштабную, ядерную или даже термоядерную войну. Так что расчет абсолютно правильный. А то, что Путин подставит этим Лукашенко и Беларусь, так Путину плевать и на Лукашенко, и на Беларусь», — убежден историк.

Сейчас атомное оружие находится в России «в самых опасных руках», Путин гораздо страшнее, чем любые радикалы, прихода которых к власти так опасаются в тех же Штатах, добавил собеседник Радио НВ.

19 декабря после переговоров с Путиным в Минске Лукашенко сообщил, что в стране «вместе с россиянами» готовят пилотов, способных управлять самолетами, которые несут «специфические боеприпасы» — якобы в связи с «обострением» ситуации на внешних границах Союзного государства.

21 сентября Путин в очередной раз пригрозил западным странам применением ядерного оружия, сказав, что «это не блеф».

В украинской разведке заявляли, что считают угрозу применения Россией тактического ядерного оружия против Украины очень высокой. В то же время, по мнению главы ГУР Кирилла Буданова, в ближайшее время Россия не нанесет ядерный удар.

В США заявили, что в случае применения РФ против Украины ядерного оружия ответ Вашингтона и союзников будет решительным.

Редактор: Николай Поддубный

Теги:   Владимир Путин Ядерное оружие Александр Лукашенко Ядерная угроза Запад Ядерный шантаж Фельштинский Россия-Беларусь Война России против Украины

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