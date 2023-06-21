«Этого не произойдет». Буданов оценил риски ядерного удара РФ по Украине 21 июня, 13:51 Кирилл Буданов Разведка 25 июня 2022 года. (Фото:REUTERS/Валентин Огиренко)

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что Россия не будет наносить ядерный удар по территории Украины. Об этом он сказал в интервью The Economist, опубликованном 20 июня.

«Как руководитель разведки, я вам прямо говорю, этого не произойдет», — говорит Буданов.

Он подчеркнул, что девять лет изучения российской агрессии дают ему уникальную возможность оценить риски ядерной эскалации.

Видео дня

«При всей моей неприязни к Российской Федерации, идиотов руководит страной не так много».

По словам начальника ГУР, мир невозможен без стратегического поражения России и «переформатирования власти» в ней.

«Или все выйдут из войны одновременно, или одна сторона проиграет, а другая выиграет. Других вариантов нет», — заявил он.

Ранее президент США Джо Байден заявлял, что угроза применения российским диктатором Владимиром Путиным тактического ядерного оружия является «реальной».

16 июня Путин сообщил, что РФ якобы доставила в Беларусь первые тактические ядерные заряды. Мониторинговая группа Беларускі Гаюн заявила, что подтверждений перемещения пока нет.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что ядерные угрозы Кремля никоим образом не должны влиять на решение украинцев относительно своей защиты и на решение союзников о поддержке Украины.