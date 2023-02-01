Почему Запад медлит с оружием для Украины — экс-посол США назвал принципиальную причину 1 февраля, 20:37 Российский диктатор Владимир Путин на заводе по производству ракет Алмаз-Антей в Санкт-Петербурге (Фото:Sputnik/Ilya Pitalyov/Pool via REUTERS)

Экс-посол США в Украине и директор Евразийского центра при Атлантическом совете США Джон Хербст объяснил в интервью NV, почему Запад медлит с оружием для Украины.

«Именно ядерная угроза — принципиальная причина всех долгих решений», — сказал Хербст NV.

По словам дипломата, чтобы запугать Запад угрозой ядерной эскалации, нет нужды в секретных каналах связи.

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«Для этого не нужно каких-то секретных каналов, достаточно слышать заявления официальных лиц России, что-то вроде „если мы сочтем, что вы наносите удары по территории России, то считаем себя вправе применить ядерное оружие“, и все это здесь, на Западе, воспринимается как абсолютно реальная угроза. Бывший российский разведчик [в прошлом — директор Московского центра Карнеги] Дмитрий Тренин говорит о том, что для России вполне реально нанести ядерный удар, об этом же говорят и российские генералы на российском ТВ, и это заставляет страны Запада быть очень осторожными», — объяснил он.

Сам Хербст считает ядерную угрозу со стороны России сильно преувеличенной.

«Это часть умышленной кампании дезинформации, которая была успешной. Люди не помнят, как мы себя вели во время Холодной войны. Мы имели дело с СССР, ядерной державой, которая была гораздо более могущественной, чем нынешняя путинская Россия, и мы не должны допустить, чтобы российская позиция по вопросу ядерного оружия в отношениях с нами деградировала до банального шантажа и терроризма. Мы рискуем попасть в такую ситуацию, и в ней нет для нас преимуществ», — яказал дипломат.

В январе министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что Россия пугает ядерным оружием, чтобы сдержать поддержку Украины.

Экс-премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время Украинского завтрака в Давосе заявлял, что российский диктатор Владимир Путин не будет применять ядерное оружие, поэтому партнеры Украины не должны бояться поддерживать ее.

По словам генсека НАТО Йенса Столтенберга, Китай и другие страны послали России сигнал, «что ядерное оружие не должно быть использовано».

