США передали Украине датчики для обнаружения ядерного взрыва — NYT 28 апреля, 20:53 Памятный знак жертвам Чернобыльской катастрофы в Киеве, 26 апреля 2023 года (Фото:REUTERS/Alina Yarysh)

США доставили в Украину датчики, которые позволяют обнаруживать всплеск радиации от ядерного оружия или «грязной бомбы». Об этом сообщает The New York Times в пятницу, 28 апреля.

По данным газеты, цель поставок отчасти в том, чтобы в случае такой атаки вину российского режима можно было доказать.



Специалисты Группы ядерной безопасности (Nuclear Emergency Support Team, NEST) работают над развертыванием датчиков, обучением персонала и мониторингом данных. В комментарии NYT группа сообщила, что сеть датчиков создают «по всему региону» — она лишит страну-агрессора Россию «любой возможности использовать ядерное оружие в Украине без установления источника».

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NYT со ссылкой на ядерных экспертов пишет, что «открытая информация о таком планировании может удержать Москву» и дать оккупантам понять, что США способны разоблачить российскую операцию под чужим флагом — на случай, если Россия захочет ложно обвинить в ядерном взрыве Украину.

«Если в Украине произойдет ядерная чрезвычайная ситуация, будь то радиационный выброс из ядерного реактора или взрыв ядерного оружия, государственные органы США и центры принятия решений в Украине оперативно получат научный анализ», — заявили в Национальном управлении по ядерной безопасности США.

Газета также отмечает, что, хотя Россия в последнее время не угрожала ядерным оружием, неудачи оккупантов на поле боя «делают Путина более зависимым от его ядерного арсенала».

25 марта российский диктатор Владимир Путин заявил, что планирует разместить на территории Беларуси тактическое ядерное оружие. Заявление главы кремлевского режима раскритиковали ряд стран.