Ядерный терроризм на Запорожской АЭС: Рада призвала международное сообщество ввести санкции против всей атомной отрасли РФ 15 августа, 15:16 Войска РФ стянули на территорию ЗАЭС военную технику (Фото:Alexander Ermochenko/File Photo/Reuters)

В понедельник, 15 августа, Верховная Рада обратилась к международному сообществу с призывом признать действия войск РФ на Запорожской АЭС актом ядерного терроризма, а также ввести санкции против всей атомной отрасли РФ.

Как сообщил нардеп Алексей Гончаренко в своем Telegram, парламентарии поддержали соответствующее постановление.

Рада призвала ООН, страны Евросоюза, Европейский Совет, ОБСЕ, парламенты и правительства государств-членов МАГАТЭ осудить ядерный терроризм РФ на ЗАЭС.

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«Постановление Верховной Рады Украины содержит призыв признать действия РФ по оккупации ЗАЭС, ее минированию и обстрелу, такими, что ставит под угрозу безопасное существование мира, актом ядерного терроризма», — говорится в тексте документа.

Парламент также просит:

применить санкции против всей российской атомной отрасли, в частности против государственной корпорации Росатом и ее дочерних компаний, в том числе за пределами страны;

применить санкции в отношении руководства Росатома и его дочерних предприятий, которые отвечают за реализацию политики РФ против Украины и принимают непосредственное участие в принятии решений и осуществлении актов ядерного терроризма на территории Украины;

обратиться к Генеральной конференции МАГАТЭ по приостановке действия привилегий и прав РФ как члена Агентства, а также лишения РФ права голоса на заседаниях Совета управляющих МАГАТЭ и возможности участвовать в программах технического сотрудничества, научно-технического обмена и международных исследовательских проектах;

принять необходимые меры для организации и направления совместной миссии безопасности ООН и МАГАТЭ на ЗАЭС с последующей демилитаризацией станции и выведением вооруженных российских военных и техники со станции и всей прилегающей территории, включая город Энергодар.

Крупнейшая атомная электростанция в Европе, Запорожская АЭС, была захвачена российскими оккупантами после боев в Энергодаре 4 марта. Здания ЗАЭС были повреждены российскими обстрелами в нескольких местах, а работники станции оказались в плену.

Кремль использует Запорожскую АЭС для прикрытия своей военной техники, поскольку ВСУ не могут открыть ответный огонь в районе электростанции, а также для давления на Украину и мир, угрожая ядерной катастрофой.

Российские войска обустроили огневые позиции на ЗАЭС и обстреливают оттуда украинские города. В Энергоатоме сообщали, что военные РФ разместили в машинном зале первого энергоблока Запорожской АЭС не менее 14 единиц тяжелой военной техники с боекомплектом, оружием и взрывчаткой.

Российские обстрелы 5 августа вызвали пожар на водородной станции АЭС. Кроме того, в результате повреждений линий электропередач 4-й энергоблок ЗАЭС отключен от энергосистемы и переведен в резерв. В результате обстрела 6 августа российские снаряды попали в площадку у ядерных отходов.

В компании Энергоатом заявили, что российские военные совершают артиллерийские обстрелы Запорожской АЭС, потому что хотят разрушить ее инфраструктуру и отсоединить ее от энергосистемы Украины, чтобы обесточить юг.

Гендиректор Международного агентства по атомной энергии Гросси призвал допустить миссию МАГАТЭ на Запорожскую АЭС после ее обстрелов российскими войсками.

11 августа российские оккупанты продолжали обстреливать район Запорожской АЭС, одно из попаданий было рядом с первым энергоблоком.

13 августа оккупанты снова обстреляли территорию ЗАЭС. В ГУР МО сообщили, что они готовят провокацию под украинским флагом.

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