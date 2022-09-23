Шмыгаль заявил, что МАГАТЭ планирует увеличить свою миссию на Запорожской АЭС 23 сентября, 15:55 В начале сентября миссия МАГАТЭ посетила ЗАЭС (Фото:Энергоатом)

МАГАТЭ планирует увеличить свою миссию на Запорожской АЭС.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время рабочей поездки в Нью-Йорк.

«Своими действиями на Запорожской АЭС россия поставила всю Европу на грань ядерной катастрофы. Безопасность наших ядерных объектов — один из ключевых вызовов для всех в мире. Все понимают значимость демилитаризации ЗАЭС и безопасной работы объекта. Как один из шагов в этом направлении, МАГАТЭ планирует увеличить свою миссию на станции», — сказал он.

Видео дня

Шмыгаль добавил, что украинское правительство работает над тем, чтобы организовать международные миссии ООН и ЕС на Запорожскую АЭС.

Он также заявил, что должна быть создана 30-километровая зона безопасности, а войска РФ выведены не только с территории ЗАЭС, но и из Энергодара.

«Россия практически каждый день устраивает провокации и обстрелы ЗАЭС. Они хотят отключить эту крупнейшую атомную станцию ​​в Европе от украинской сети и продолжать использование станции как военной базы. Поэтому так важно, чтобы российские войска были выведены не только из Запорожской ЗАЭС, но также из Энергодара. Должна быть создана 30-километровая зона безопасности», — резюмировал глава украинского правительства.

Крупнейшая атомная электростанция в Европе, Запорожская АЭС, была захвачена российскими оккупантами после боев в Энергодаре 4 марта. Здания ЗАЭС были повреждены российскими обстрелами в нескольких местах, а работники станции оказались в плену.



Российские войска обустроили огневые позиции на ЗАЭС и обстреливают оттуда украинские города. В Энергоатоме сообщали, что военные РФ разместили в машинном зале первого энергоблока Запорожской АЭС не менее 14 единиц тяжелой военной техники с боекомплектом, оружием и взрывчаткой. Всего на территории станции было дислоцировано более 40 единиц военной техники россиян.



В августе оккупанты неоднократно устраивали провокации с обстрелами ЗАЭС. В Энергоатоме сообщали, что Россия готовится отключить Запорожскую АЭС от энергосистемы Украины. 25 августа российские оккупанты спровоцировали первое в истории ЗАЭС временное отключение от энергосети. Последний раз Запорожская АЭС прекращала работу 11 сентября из-за очередных российских обстрелов, которые повредили все линии связи.

1 сентября, несмотря на препятствия со стороны российских захватчиков, делегация МАГАТЭ из 14 экспертов побывала на Запорожской АЭС во временно оккупированном Энергодаре. Специалисты во главе с гендиректором агентства Рафаэлем Гросси провели на территории ЗАЭС несколько часов. На станции осталось двое постоянных представителей миссии.



Как отметили в Энергоатоме, россияне приложили максимум усилий, чтобы не дать миссии МАГАТЭ возможности ознакомиться с реальной ситуацией на Запорожской АЭС. Зеленский также заявил, что Россия сделала много циничных вещей, чтобы обмануть МАГАТЭ.



По итогам визита глава МАГАТЭ в частности заявил, что физическая целость Запорожской АЭС несколько раз нарушалась, что неприемлемо. Он пообещал «беспристрастную» и «нейтральную» оценку ситуации.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.