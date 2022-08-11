Генсек ООН призвал создать безопасную зону вокруг Запорожской АЭС 11 августа, 15:56 Антонио Гутерриш сделал заявление после провокаций РФ на Запорожской АЭС (Фото:Maxim Shipenkov/Pool/Reuters)

Генсек ООН Антонио Гутерриш призвал демилитаризировать периметр вокруг Запорожской АЭС и вывести всю военную технику с территории объекта.

Об этом он сказал в своем заявлении в четверг, 11 августа.

Гутерриш предостерег от дальнейшего развертывания военных сил или техники на ЗАЭС.

«Объект не должен использоваться в рамках какой-либо военной операции. Вместо этого необходимо срочно согласовать на техническом уровне безопасный периметр демилитаризации для обеспечения безопасности района», — сказал генсек ООН.

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Гутерриш подчеркнул, что необходимо предоставить миссии МАГАТЭ немедленный, безопасный и беспрепятственный доступ к ядерному объекту.

«Мы должны четко понимать, что любая потенциальная угроза ЗАЭС или любым другим ядерным объектам в Украине или где-либо еще может привести к катастрофическим последствиям не только для ближайших окрестностей, но и для региона и за его пределами. Это совершенно неприемлемо», — резюмировал он.

Ядерный терроризм РФ: что происходит на оккупированной Запорожской АЭС

Российские оккупанты захватили крупнейшую атомную электростанцию в Европе, Запорожскую АЭС еще в начале полномасштабной войны, 4 марта. Сотрудники станции оказались в заложниках.

В конце апреля АЭС полностью возобновила работу, хотя российский режим пытается получить полный контроль за станцией, привлекая своих специалистов.

Кремль использует Запорожскую АЭС для прикрытия своей военной техники, поскольку ВСУ не могут открыть ответный огонь в районе электростанции, а также для давления на Украину и мир, угрожая ядерной катастрофой.

Российские войска обустроили огневые позиции на ЗАЭС и обстреливают оттуда украинские города. В Энергоатоме сообщали, что военные РФ разместили в машинном зале первого энергоблока Запорожской АЭС не менее 14 единиц тяжелой военной техники с боекомплектом, оружием и взрывчаткой.

Госсекретарь США Энтони Блинкен обвинил Россию в использовании Запорожской АЭС в качестве «ядерного щита» и назвал действия РФ «вершиной безответственности».

Оккупанты также устраивают провокации, обстреливая территорию ЗАЭС и обвиняя в этом ВСУ.

Российские обстрелы 5 августа вызвали пожар на водородной станции АЭС. Кроме того, в результате повреждений линий электропередач 4-й энергоблок ЗАЭС отключен от энергосистемы и переведен в резерв. В результате обстрела 6 августа российские снаряды попали в площадку у ядерных отходов.

В компании Энергоатом заявили, что российские военные совершают артиллерийские обстрелы Запорожской АЭС, потому что хотят разрушить ее инфраструктуру и отсоединить ее от энергосистемы Украины, чтобы обесточить юг.

Гендиректор Международного агентства по атомной энергии Гросси призвал допустить миссию МАГАТЭ на Запорожскую АЭС после ее обстрелов российскими войсками.

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