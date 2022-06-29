Ядерный шантаж Путина. Нужно ли опасаться угроз российского диктатора — эксперт 29 июня, 21:14 По мнению эксперта, напоминание Владимира Путина о ядерном оружии России, о котором все знают, говорит о слабости (Фото:Sputnik/Mikhail Metzel/Kremlin via REUTERS)

Исследовательница центра российских и евразийских студий Гарвардского университета, эксперт по вопросам ядерной безопасности Марьяна Буджерин в интервью Радио НВ прокомментировала ядерный шантаж российского диктатора Владимира Путина.



Она напомнила, что 24 февраля, когда Путин начал полномасштабное вторжение в Украину, он также несколько раз упоминал о том, что Россия — большое ядерное государство.

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«Не дай бог кто-то начнет вмешиваться, то будут там страшные последствия. Это такие сигналы, очень явные ядерные сигналы, ядерные угрозы», — подчеркнула Буджерин.

По ее словам, с точки зрения Запада, то, что Путин это подчеркнул, было удивительно, так как о российском ядерном арсенале «все знают».

«Все, кто разбирается, очень четко понимают, что там в России есть, чего у них нет. И даже если бы он не лязгал этим ядерным оружием, я не думаю, что НАТО решилось бы или Запад решился ввести какие-то свои войска и как-то больше помогать стране, чем они сейчас помогают. Потому что эта самая структура ядерного сдерживания и риск эскалации до ядерного уровня, он существует, что бы Путин там не говорил», — объяснила эксперт.

Буджерин отметила, что подобные заявления «удешевляют эту ядерную монету».

«С этой стороны он очень несерьезно звучит. Знаете, настолько Россия уже, скажем, слаба, что ей нужно подчеркивать постоянно, что вот они такое страшное ядерное государство, и что не смейте сюда лезть», — сказала она.

18 июня российский диктатор Владимир Путин заявил, что Россия якобы не угрожает миру ядерным оружием.

«То один какой-то безответственный политик что-то ляпнет, то другой — между прочим, на очень высокой ступени, на уровне, скажем, министерства иностранных дел, первые лица там размышляют что-то на эту тему. А мы что, молчать будем? Мы соответствующим образом отвечаем. Как только мы отвечаем, цепляются за это „вот Россия угрожает!“ Мы не угрожаем! Но все должны знать, что у нас есть и мы будем его применять, если это потребуется для защиты нашего суверенитета», — сказал он.

Еще в конце февраля кремлевский диктатор Владимир Путин перевел российские силы сдерживания, в которые входят и ядерные, в режим особого несения дежурства.

Украинский президент Владимир Зеленский не исключил, что кремлевский режим может решиться реализовать свои угрозы применения ядерного оружия.

В мае на российских пропагандистских каналах все чаще упоминали о способности применения Россией ядерного оружия. Эти угрозы звучали на фоне отсутствия значительных успехов российской оккупационной армии в Украине и увеличения поставок западного оружия Киеву.

8 мая в ЦРУ заявили, что западные спецслужбы не видят никаких признаков того, что Россия готова применить тактическое ядерное оружие против Украины или его союзников.



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