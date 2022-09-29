«Задача их личного выживания». Какой ультиматум Запад выдвигает окружению Путина после его ядерных угроз — Ходжес 29 сентября, 10:55 Окружение Путина должно понимать, что предотвращение ядерного удара — задача их собственного выживания, считает Бен Ходжес (Фото:Reuters)

С учетом огромного ядерного потенциала России и недавних ядерных угроз Владимира Путина давление на Кремль со стороны других стран мира должно только возрастать, считает американский генерал в отставке Бен Ходжес. Неотъемлемой частью этого давления он считает посылы окружению Путина.

Такое мнение Ходжес выразил в новом интервью НВ.

Как и многие другие специалисты и мировые лидеры, Бен Ходжес признал наличие рисков применения ядерного оружия и напомнил, что Россия сберегает тысячи его единиц. Именно поэтому и западные, и влиятельные азиатские страны мира должны лишь наращивать давление на Кремль, убежден экс-командующий войсками США в Европе.

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«США постоянно говорят Кремлю, что это будут недопустимые действия и ужасная ошибка с их стороны. Поскольку последствия этого шага для России будут губительными. Я надеюсь, что примерно то же самое говорят Кремлю Китай, Индия и страны Европы, никто уже не верит в сказки Кремля о спасении родины и ее границ от посягательств», — подчеркнул Ходжес.

Он выразил надежду, что «такое давление точно должно быть всесторонним, чтобы люди, которые окружают Путина, очень хорошо понимали задачу собственного выживания и перспектив».

По словам Ходжеса до момента ядерного удара «все эти российские чиновники и политики еще могут надеяться на какое-то будущее» — хотя война в Украине уже принесла огромное горе, небывалое количество жертв, разрушений, и похищений.

«Если же ядерный удар случится — никто ничего не простит, никакого терпимого будущего не будет, — озвучил Ходжес вероятный ультимативный посыл, который другие страны могут озвучивать окружению Путина. — Еще раз: [если] нет ядерного удара по Украине, Украина смогла восстановить свой суверенитет, вернуть похищенных людей — у вас [российских чиновников из окружения Путина] есть жизнь и будущее. Если вы позволяете Путину использовать ядерное оружие, — никаких перспектив. Они должны очень хорошо понять это».