Ядерный потенциал КНДР остается неизменным - генерал США Сегодня, 02:49 81 Цей матеріал також доступний українською EPA Северная Корея уже 440 дней не проводила ядерных или ракетных испытаний EPA

Ядерный и военный потенциал КНДР остаются неизменными и по-прежнему представляют угрозу для США и их союзников.

Об этом на слушаниях в Сенате заявил командующий вооруженными силами США в Корее генерал Роберт Абрамс, передает Голос Америки.

"В плане военного потенциала Северной Корее произошло мало верифицируемых изменений, либо вовсе никаких", - заявил генерал.

Как отмечается, заявление Абрамса подчеркивает отсутствие заметного прогресса в дипломатических усилиях между США и Северной Кореей, начавшихся после первого саммита президента США Дональда Трампа и северокорейского лидера Ким Чен Ына.

Представители США заявляют, что рассчитывают на "значительный и верифицируемый" прогресс по итогам второго саммита, который пройдет с 27 по 28 февраля в столице Вьетнама Ханое.

"На мой личный взгляд, объявление о втором саммите… является позитивным признаком продолжения диалога. Это, очевидно, лучше альтернативы - того, с чем мы жили в 2017 году", - отметил Абрамс.

По его словам, Северная Корея уже 440 дней не проводила ядерных или ракетных испытаний.

"Снижение напряженности на полуострове ощутимо. Однако при всем этом мы не наблюдаем деятельности, которая бы соответствовала массированным усилиям в направлении денуклеаризации", - заявил он.

Напомним, 12 июня 2018 года в Сингапуре состоялась первая в истории встреча лидеров США и КНДР.

По итогам переговоров Дональд Трапм и Ким Чен Ын подписали совместное соглашение, в котором говорится, что Пхеньян будет работать в направлении "полной денуклеаризации Корейского полуострова".

Трамп также заявил о согласии Ким Чен Ына уничтожить полигон для испытания северокорейских ракет и двигателей к ним.

По его словам, Ким Чен Ын подтвердил "свою неизменную приверженность полной денуклеаризации Корейского полуострова".