Маркос Клонизакис
Веганская или средиземноморская. Какая диета полезнее для здоровья
Елена Стяжкина
Туда нельзя мостов
Марина Лукьянова
Как сеть поглощает нас
Иван Яковина
Главная тайна режима Путина
Спецтема: Убийство Гандзюк Выборы президента Украины

Ядерный потенциал КНДР остается неизменным - генерал США

Сегодня, 02:49
81
Цей матеріал також доступний українською

EPA

Северная Корея уже 440 дней не проводила ядерных или ракетных испытаний

Ядерный и военный потенциал КНДР остаются неизменными и по-прежнему представляют угрозу для США и их союзников.

Об этом на слушаниях в Сенате заявил командующий вооруженными силами США в Корее генерал Роберт Абрамс, передает Голос Америки.

"В плане военного потенциала Северной Корее произошло мало верифицируемых изменений, либо вовсе никаких", - заявил генерал.

Как отмечается, заявление Абрамса подчеркивает отсутствие заметного прогресса в дипломатических усилиях между США и Северной Кореей, начавшихся после первого саммита президента США Дональда Трампа и северокорейского лидера Ким Чен Ына.

Представители США заявляют, что рассчитывают на "значительный и верифицируемый" прогресс по итогам второго саммита, который пройдет с 27 по 28 февраля в столице Вьетнама Ханое.

"На мой личный взгляд, объявление о втором саммите… является позитивным признаком продолжения диалога. Это, очевидно, лучше альтернативы - того, с чем мы жили в 2017 году", - отметил Абрамс.

По его словам, Северная Корея уже 440 дней не проводила ядерных или ракетных испытаний.

"Снижение напряженности на полуострове ощутимо. Однако при всем этом мы не наблюдаем деятельности, которая бы соответствовала массированным усилиям в направлении денуклеаризации", - заявил он.

Напомним, 12 июня 2018 года в Сингапуре состоялась первая в истории встреча лидеров США и КНДР.

По итогам переговоров Дональд Трапм и Ким Чен Ын подписали совместное соглашение, в котором говорится, что Пхеньян будет работать в направлении "полной денуклеаризации Корейского полуострова".

Трамп также заявил о согласии Ким Чен Ына уничтожить полигон для испытания северокорейских ракет и двигателей к ним.

По его словам, Ким Чен Ын подтвердил "свою неизменную приверженность полной денуклеаризации Корейского полуострова".

Теги:   Ядерные испытания КНДР США

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Главное

События

Сегодня, 20:07

article_img
Украинского политзаключенного Балуха этапировали в СИЗО Симферополя
Политика

Вчера, 23:49

article_img
Пояснительную записку к проекту Мосийчука по Супрун готовили на компьютере нардепа Оппоблока - ЦПК
События

Сегодня, 18:32

article_img
Избиение активистов в Киеве: подозреваемый полицейский вышел из СИЗО и прокомментировал инцидент

Выбор редакции

Научпоп

Сегодня, 20:00

article_img
Возвращаемся на ковчег. Ученые прогнозируют полное исчезновение насекомых в течение века
События

Сегодня, 16:28

article_img
Искать и фиксировать. Как Украина может вернуть культурные ценности с оккупированных территорий
Страны

Сегодня, 15:03

article_img
Побеги, убийства и миллиарды Эль Чапо. Семь фактов о главном наркоторговце планеты, осужденном в США

ТОП-3 мнений

Иван Яковина - фото
Иван Яковина
Начинается война. Что сказал Трамп американцам
36734
Евгений Киселев - фото
Евгений Киселев
Путин потерял Украину навсегда
18193
Ксения Туркова - фото
Ксения Туркова
Всего доброго. Пять речевых привычек американцев
12325
Иван Яковина - фото
Иван Яковина
Начинается война. Что сказал Трамп американцам
36734
Ульяна Супрун - фото
Ульяна Супрун
Деньги vs достоинство
21887
Сергей Фурса - фото
Сергей Фурса
Стране нужны еб***е
20882
Мирослав Маринович - фото
Мирослав Маринович
Почему я буду голосовать за Петра Порошенко
50673
Иван Яковина - фото
Иван Яковина
Начинается война. Что сказал Трамп американцам
36734
Зоя Казанжи - фото
Зоя Казанжи
Как так вышло, что страна повелась на Зеленского?
34756