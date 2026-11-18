Во время поездки российского диктатора Владимира Путина в Китай впервые с 2023 года публично продемонстрировали его ядерный чемоданчик.

Об этом сообщает издание Агентство.

Ведущий пропагандистского телеканала Россия 1 на саммите в Шэньчжэне подошел к офицеру и спросил: «А это ядерный чемоданчик?». Тот с улыбкой ответил на вопрос утвердительно.

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«Та самая?» — уточнил пропагандист. «Та самая», — подтвердил офицер.

Последний случай демонстрации ядерного чемоданчика во время зарубежной поездки, получивший широкую огласку, произошел 18 октября 2023 года.

Тогда после переговоров Путина с лидером Китая Си Цзиньпином в Пекине Telegram-канал кремлевского пула опубликовал видео с двумя российскими офицерами, сопровождавшими диктатора с чемоданами.

Публикация сопровождалась подписью: «Есть такие чемоданы, без которых не обходится ни одна поездка Путина».

Российский ядерный чемоданчик называется Чегет — в честь горы на Кавказе. Это устройство защищенной связи, позволяющее Путину передавать приказы о применении ядерного оружия высшему военному командованию, а затем — ракетным войскам через засекреченную систему управления Казбек. По традиции чемоданчик носит офицер Военно-морского флота.

Как отмечает Агентство, хотя устройство должно постоянно находиться рядом с Путиным во время поездок, его редко демонстрируют публике.

19 ноября на полях саммита АТЭС состоится трехсторонняя встреча президента США Дональда Трампа, лидера Китая Си Цзиньпина и российского диктатора Владимира Путина. Как сообщал Белый дом, Трамп хочет обсудить нераспространение ядерного оружия. Войну в Украине на встрече затрагивать не планируют. Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что она продлится не более часа.

Впрочем, как отмечает CNN, эта встреча уже вызывает обеспокоенность в Европе и Украине. Телеканал обращает внимание на то, что трое лидеров, которым уже за 70, контролируют 90% мирового ядерного арсенала, ведут две войны — против Украины и Ирана — и соберутся в одной комнате без четко согласованной повестки дня.