Сколько ядерного оружия у России — исследование ВВС 24 сентября, 08:52 Ядерное оружие не применялось в вооруженном противостоянии с 1945 года (Фото:BBC)

Взгляд на российский ядерный арсенал и базовое руководство по ядерному оружию и его разрушительной силе.

Володимир Путін у своєму виступі, під час якого він висловився за приєднання окупованих територій України до Росії, знову пригрозив застосуванням ядерної зброї.

Це станеться у випадку загрози територіям Росії, і з його заяви виходить, що це стосується і можливих новоприєднаних територій.

Але аналітики припускають, що його дії, ймовірно, слід тлумачити як попередження іншим країнам не посилювати свою підтримку України, а не як сигнал про бажання застосувати ядерну зброю.

Ядерна зброя існує майже 80 років, і багато країн розглядають її як фактор стримування, який продовжує гарантувати їхню національну безпеку.

Скільки ядерних боєголовок має Росія?

Усі цифри щодо ядерної зброї є приблизними, але, за даними Федерації американських вчених, у Росії є 5977 ядерних боєголовок — пристроїв, які викликають ядерний вибух, — хоча це включає близько 1500 тих, які знято з експлуатації та які підлягають демонтажу.

З решти приблизно 4500 більшість вважається стратегічною ядерною зброєю — це балістичні ракети або ракети, які можна націлювати на великі відстані.

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Це зброя, яка зазвичай асоціюється з ядерною війною.

Решта — менша, не така руйнівна ядерна зброя для використання на короткій відстані на полях битв або на морі.

Але це не означає, що Росія має тисячі одиниць ядерної зброї великої дальності, готової до використання.

За оцінками експертів, зараз «розгорнуто» близько 1500 російських боєголовок, тобто на базах ракет і бомбардувальників або на підводних човнах у морі.

Як це порівнюється з іншими країнами?

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Дев’ять країн мають ядерну зброю: Китай, Франція, Індія, Ізраїль, Північна Корея, Пакистан, Росія, США та Британія.

Китай, Франція, Росія, США та Британія також належать до числа 191 держави, що підписали Договір про нерозповсюдження ядерної зброї (ДНЯЗ).

Згідно з угодою, вони мають скоротити свої запаси ядерних боєголовок і, теоретично, зобов’язані їх повністю ліквідувати.

І це зменшило кількість боєголовок, які зберігалися в цих країнах з 1970-х і 80-х років.

Індія, Ізраїль та Пакистан не приєдналися до ДНЯЗ, а Північна Корея вийшла з договору у 2003 році.

Ізраїль — єдина країна з дев’яти, яка офіційно так і не визнавала свою ядерну програму, але широко відомо, що вона має ядерні боєголовки.

Україна не має ядерної зброї, і, попри звинувачення президента Путіна, не існує жодних доказів, що вона намагалася її придбати.

Наскільки руйнівною є ядерна зброя?

Ядерна зброя створена для того, щоб завдати максимальних руйнувань.

Ступінь руйнування залежить від низки факторів, у тому числі:

розмір боєголовки

як високо над землею вона детонує

місцеве середовище

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Але навіть найменша боєголовка може призвести до величезних втрат і довготривалих наслідків.

Бомба, яка забрала життя до 146 000 людей у Хіросімі під час Другої світової війни, була на 15 кілотонн.

А ядерні боєголовки сьогодні можуть становити понад 1000 кілотонн.

Вважають, що в зоні безпосереднього впливу ядерного вибуху мало що виживе.

Після сліпучого спалаху виникає величезна вогняна куля та вибухова хвиля, яка може зруйнувати будівлі та споруди на кілька кілометрів.

Що означає «ядерне стримування» і чи воно спрацювало?

Аргумент на користь збереження великої кількості ядерної зброї полягає в тому, що здатність повністю знищити вашого ворога зупинить його від нападу на вас.

Найвідомішим терміном для цього стало взаємне гарантоване знищення (MAD).

Незважаючи на те, що було проведено багато ядерних випробувань і постійне зростання її технічної складності та руйнівної сили, ядерна зброя не застосовувалася у збройному протистоянні з 1945 року.

Російська політика також визнає ядерну зброю виключно як засіб стримування і перелічує чотири випадки її застосування:

запуск балістичних ракет по території Російської Федерації або її союзників

застосування ядерної зброї або інших видів зброї масового знищення проти Російської Федерації або її союзників

напад на критичні урядові або військові об'єкти Російської Федерації, що загрожує її ядерному потенціалу

агресія проти Російської Федерації із застосуванням звичайної зброї, коли під загрозою саме існування держави

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