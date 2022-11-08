Зачем России ядерные угрозы и почему она их прекратила — аналитик 8 ноября, 14:58 Учения стратегических ядерных сил РФ на космодроме Плесецк (Фото:Russian Defence Ministry/Handout via REUTERS)

Аналитик Национального института стратегических исследований Алексей Ижак рассказал Радио НВ, зачем России ядерные угрозы и почему она их прекратила.

Ижак напомнил Радио НВ, что предыдущая волна российских ядерных угроз, которая затем прекратилась, была с марта по апрель, после чего все стихло.

«То же мы видели сейчас, здесь еще был сюжет с „грязной бомбой“, но завершилось так же — выяснением на разных треках позиций, но еще добавилось публичное высказывание, какими могут быть последствия для России, если она пойдет на такую эскалацию», — констатировал аналитик.

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Он также выразил мнение, что во время саммита ШОС в Самарканде лояльные к РФ Китай и Индия сказали Путину, «что ядерная эскалация — это не то, что в этих условиях Россия потеряет поддержку Индии и Китая».

«Моя интерпретация этих событий, вот такой риторики России, когда она пытается что-то сделать, я вижу только один вариант, когда наступает очередной этап войны и решается, какую помощь получает Украина, конкретно в оружии, конкретно для ведения войны. Россия пытается эскалировать и прекратить или закрыть некоторые опции для Украины. Весной решался Рамштайн, какое будет оружие для Украины, и сейчас, когда началось уже контрнаступление украинских сил, решается, какое оружие нужно Украине для контрнаступления», — сказал Ижак.

Аналитик также предположил, что третьей эскалации ядерной риторики РФ не будет, «потому что России уже сказали прямо, на дипломатическом языке, но сказали прямо: „Следите за базаром“. Если вы не собираетесь применять ядерное оружие, а никаких признаков для этого не существует, прекратите об этом и говорить».

4 ноября президент Китая Си Цзиньпин сказал канцлеру Германии Олафу Шольцу, что он выступает против применения ядерного оружия Россией в войне против Украины.



В этот же день госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что если российский диктатор Владимир Путин отдаст приказ применить любое ядерное оружие, РФ будут ожидать катастрофические последствия. В ходе встречи G7 министры иностранных дел коллективно пообещали «тяжелые последствия».

21 сентября российский диктатор Владимир Путин в очередной раз пригрозил западным странам применением ядерного оружия, сказав, что «это не блеф».



В украинской разведке заявляли, что считают угрозу применения Россией тактического ядерного оружия против Украины очень высокой. В то же время, по мнению главы ГУР Кирилла Буданова, в ближайшее время Россия не нанесет ядерного удара.