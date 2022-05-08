Западные разведки не видят подготовки России к применению ядерного оружия — ЦРУ 8 мая, 01:10 Цей матеріал також доступний українською Уильям Бернс (Фото:Tom Williams/Pool via REUTERS)

Директор ЦРУ Уильям Бернс заявил, что западные спецслужбы не видят никаких признаков того, что Россия готова применить тактическое ядерное оружие против Украины или ее союзников. Об этом сообщает France24.

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«Как разведсообщество на данный момент мы не видим практических подтверждений тому, что Россия планирует развертывание или даже потенциальное применение тактического ядерного оружия», — сказал Бернс во время конференции Financial Times.



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В то же время директор ЦРУ сказал, что, учитывая «бряцание оружием» со стороны кремлевского режима, к такой возможности «нельзя относиться легкомысленно», и его спецслужба обращает на это внимание «в момент, когда ставки для России очень высоки».

Ранее президент Владимир Зеленский не исключил, что кремлевский режим может решиться реализовать свои угрозы по поводу применения ядерного оружия.

Агентство Reuters писало, что российский диктатор Владимир Путин во время военного парада в Москве пошлет Западу предупреждение о «судном дне». Сообщается, что в параде впервые с 2010 года будет участвовать командный самолет Ил-80 «судного дня», предназначенный для перевозки высшего руководства России в случае ядерной войны.

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