Ядерные угрозы диктатора. В США считают, что на Путина могут повлиять Китай и Индия — Politico 29 сентября, 17:17 Белый дом (Фото:REUTERS/Erin Scott)

США надеются изменить мнение российского диктатора Владимира Путина и заставить его отказаться от ядерных угроз через Индию и Китай, сообщает Politico со ссылкой на американских официальных лиц.

В материале сказано, что США и их союзники надеются сплотить международное сообщество и послать Путину четкий сигнал о том, что применение ядерного оружия вызовет «разрушительную экономическую и дипломатическую реакцию даже со стороны друзей России».

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По словам высокопоставленного представителя Госдепартамента, американские дипломаты оказывают давление как на региональных друзей, так и на врагов России, чтобы убедить Путина «не идти по ядерному пути».



«В ряде бесед со странами Индо-Тихоокеанского региона — союзниками, партнерами или другими — мы подчеркивали, насколько важно выступить единым фронтом против применения ядерного оружия в Украине», — сказал чиновник, не уточняя, обращались ли США к Китаю и Индии.

Как пишет Politico, администрация Байдена в это же время пытается заставить ООН принять меры против России. Среди рассматриваемых вариантов — принятие резолюции в обход Совбеза ООН, где у страны-агрессора есть право вето, в которой мировое сообщество осудило бы планы Кремля аннексировать временно захваченные украинские территории и призвало бы Россию вывести войска из Украины.

Американские официальные лица считают, что «один из самых многообещающих способов изменить мнение Путина» — через главу КНР Си Цзиньпина и премьер-министра Индии Нарендру Моди, которые, по их мнению, имеют значительное влияние на российского диктатора, сообщает Politico. На этом фоне внутри и за пределами администрации Байдена звучат призывы заручиться поддержкой Индии и Китая.

«Они могли бы сказать г-ну Путину, насколько катастрофически плохой идеей было бы любое применение ядерного оружия», — сказал один американский чиновник.

По данным издания, в среду десятки американских, европейских и российских экспертов по контролю над вооружениями, а также бывшие высокопоставленные чиновники провели частные переговоры, чтобы «собрать единый международный фронт».

Белый дом не видит никаких доказательств того, что Россия планирует применить ядерное оружие, но сохраняет бдительность, также сказано в статье.

21 сентября российский диктатор Владимир Путин после объявления мобилизации в РФ в очередной раз пригрозил западным странам применением ядерного оружия, сказав, что «это не блеф».

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что риск применения Россией тактического ядерного оружия есть, но его качество и состояние вызывает вопросы.