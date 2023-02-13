Без ядерного оружия. Оставшееся от России не должно иметь никаких потенциалов для вооруженного нападения на своих соседей — Огрызко 13 февраля, 18:13 Здание Национального университета городского хозяйства в центре Харькова сильно поврежденное российским ракетным ударом, 5 февраля (Фото:REUTERS/Vitalii Hnidyi)

Министр иностранных дел Украины в 2007—2009 годах и руководитель Центра исследования России Владимир Огрызко в интервью Radio NV заявил о необходимости лишить Россию возможности снова напасть на своих соседей.

«Одной депутинизации будет, безусловно, мало. Это один из элементов того, что должен сделать цивилизованный мир с построссийской территорией. А еще должна быть осуществлена по меньшей мере реальная демилитаризация этой территории. То есть это означает, что то, что останется от России или после России, не должно иметь никаких потенциалов для вооруженного нападения на своих соседей», — подчеркнул Огрызко в интервью Radio NV.

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По словам бывшего главы МИД Украины, это означает, что «эта построссийская территория должна быть освобождена от ядерного оружия», поскольку "любая другая структура, которая останется или возникнет после этой войны на территории России, не должна никому никогда больше угрожать ядерным шантажом и оружием".

Также он отметил, что необходимо будет провести «дерашизацию населения».

«На сегодняшний день это население является рашистским, то есть русско-фашистским. Если 86% этого населения аплодировало Путину, когда он захватывал Крым и начинал войну на Донбассе, это значит, что это население отравлено шовинизмом, империализмом, этим российским фашизмом», — объяснил Огрызко.

Он подытожил, что после проигрыша России Украину и ее западных партнеров будет ждать сложная комплексная задача, над которой необходимо думать уже сейчас.

Ранее историк Ярослав Грицак оценил вероятность поражения России как 10 к 1, а ее распада – как 5 к 10. Также он заявил о необходимости лишить Россию суверенитета и провести ряд реформ извне – превратить страну в парламентскую республику, создать независимые масс-медиа и ликвидировать государственный контроль над телевидением, уменьшить российскую армию и получить международный контроль над ядерным оружием РФ.

24 августа министр обороны Украины Алексей Резников заявлял, что после войны Россия развалится на отдельные государства, а Украина сохранит суверенитет и независимость.

А секретарь СНБО Алексей Данилов заявлял, что для страны-агрессора России война окончится потерей колоний.