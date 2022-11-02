Эрдоган и Шольц назвали безответственной ядерную риторику России

2 ноября, 12:34
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Шольц и Эрдоган обсудили абсурдные заявления российского руководства и ядерную риторику РФ (Фото:Maria Lysenko/Unsplash)

Шольц и Эрдоган обсудили абсурдные заявления российского руководства и ядерную риторику РФ (Фото:Maria Lysenko/Unsplash)

Канцлер Германии Олаф Шольц и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонные переговоры, во время которых назвали безответственной ядерную риторику России.

Об этом сообщил спикер федерального правительства Штеффен Гебештрайт.

Лидеры двух стран обменялись мнениями о ситуации в Украине и договорились оставаться в тесном контакте из-за ситуации с безопасностью в регионе.

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«Канцлер решительно отверг как безосновательные обвинения России в том, что Украина готовится применить так называемую „грязную бомбу“. Канцлер и президент Турции согласились с тем, что ядерная риторика России безответственна», — говорится в сообщении.

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На фоне провалов войск РФ в Украине и удач ВСУ на поле боя руководство страны-агрессора России, в том числе и диктатор Владимир Путин, все чаще угрожают применением ядерного оружия в войне против Украины.

В ответ на это президент Владимир Зеленский призвал НАТО не ждать, пока РФ реализует свои угрозы, а принять превентивные меры.

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В свою очередь глава Белого дома Джо Байден заявил, что использование против Украины тактического ядерного оружия будет для Кремля «очень серьезной ошибкой».

21 сентября Путин в очередной раз пригрозил западным странам применением ядерного оружия, сказав, что «это не блеф».

В украинской разведке заявляли, что считают угрозу применения Россией тактического ядерного оружия против Украины «очень высокой». В то же время, по мнению главы ГУР Кирилла Буданова, в ближайшее время Россия не нанесет ядерного удара.

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По данным СМИ, на фоне угроз Путина США ускорили развертывание более точной версии своей основной ядерной бомбы на базах НАТО в Европе.

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Тем временем Москва организовала кампанию по дезинформации, обвинив Киев в якобы намерении взорвать так называемую «грязную бомбу», чтобы «дискредитировать» РФ.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Россия Владимир Путин Ядерное оружие Реджеп Тайип Эрдоган Ядерный шантаж Олаф Шольц

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