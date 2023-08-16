Финляндия создает крупнейший в ЕС резерв запасов на случай опасности из-за ядерных угроз со стороны РФ — Bloomberg 16 августа, 16:19 Флаг Финляндии (Фото:Merja Partanen / Pixabay)

Финляндия создаст самый большой (один из четырех) в ЕС стратегический резерв запасов на случай чрезвычайной ситуации, поскольку вторжение РФ в Украину показало возможные риски, сообщает Bloomberg.

Проект, получивший финансирование в размере 242 млн евро от Европейской комиссии, позволит создать стратегический резерв, предназначенный для использования странами Северной и Восточной Европы в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.

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«Химические, биологические, радиологические или ядерные угрозы более вероятны из-за текущей глобальной ситуации, и это также мотивирует Европейскую комиссию», — сказала Тарья Рантала, руководитель проекта в министерстве Министерства внутренних дел Финляндии.

По ее словам, «это также связано с вторжением России в Украину».

Она добавила, что запасы, которые будут созданы в течение 2024 года в Финляндии, будут включать в себя защитное и измерительное оборудование, детекторы, экспресс-тесты, а также лекарства и вакцины, которые будут использоваться как службами экстренного реагирования, так и гражданским населением, в том числе числа в случае пандемий.

Аналогичные запасы создаются также во Франции, Польше и Хорватии. Однако в Финляндии резерв наибольший и охватывает как защитные, так и медицинские материалы в рамках Механизма гражданской защиты ЕС. Идея также состоит в том, чтобы местные власти расширили набор своих навыков, поскольку ЕС ожидает, что Финляндия предоставит «новаторские» знания и опыт. До конца 2023 года Финляндия разрабатывает руководящие принципы управления и развертывания стратегических резервов блока.

Россия продолжает угрожать Украине и миру применением ядерного оружия. Например, 5 июля экс-президент и заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев пригрозил ядерной эскалацией и отметил, якобы войну можно «закончить через несколько дней», если Украина перестанет получать помощь от партнеров.