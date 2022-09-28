США усиливают разведку для наблюдения за ядерным арсеналом РФ после угроз Путина — Politico 28 сентября, 09:24 Ракетный комплекс армии РФ Ярс, который может нести стратегическую ядерную боеголовку (Фото:Пресс-служба Кремля)

США вместе с союзниками усиливают разведку для наблюдения за ядерным арсеналом России после угроз российского диктатора Владимира Путина применить оружие массового поражения, пишет Politico со ссылкой на действующих и бывших американских чиновников.

По данным издания, Запад активизирует усилия по обнаружению любых российских военных перемещений или сообщений, которые могут свидетельствовать о том, что Путин отдал приказ применить ядерное оружие в Украине.

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Действия разведки включают в себя постановку задач дополнительным разведывательным структурам в воздухе, космосе и киберпространстве, а также более активное использование коммерческих спутников для анализа российских подразделений на местах, которые могут получить ядерный приказ.

«Мы наблюдаем за этим более пристально», — сказал один из собеседников в правительстве США.

Еще одним объектом внимания за пределами Украины является Калининградская область РФ, где Кремль установил системы оружия двойного назначения и гиперзвуковые ракеты.

Вместе с тем, разведывательные службы уверены, что Россия не станет рисковать, нанося массированный ядерный удар по Украине или странам НАТО.

В то же время уточняется, что признаки готовности применения РФ ядерного оружия могут появиться слишком поздно.

По данным источников, получить предварительные сведения о любой надвигающейся российской атаке будет по определению трудной задачей. Один из чиновников пояснил, что около двух десятков российских систем оружия могут доставлять как обычные взрывчатые вещества, так и ядерные боеголовки малой мощности.

21 сентября российский диктатор Владимир Путин после объявления мобилизации в РФ в очередной раз пригрозил западным странам применением ядерного оружия, сказав, что «это не блеф».

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что все российские законы и доктрины, включая ядерную, будут распространяться и на аннексированные через фейковые «референдумы» территории Украины в случае их закрепления в конституции России.

В Белом доме заявили, что США предупредили Кремль о «катастрофических последствиях» в случае применения ядерного оружия против Украины и вместе с союзниками готовы дать «решительный» ответ.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что вероятность применения РФ ядерного оружия не является слишком высокой, но к угрозам необходимо относиться серьезно.