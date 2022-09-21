«Опасная ядерная авантюра». В ЕС ответили на угрозы и шантаж Путина

21 сентября, 14:57
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В Еврокомиссии призвали мир остановить безрассудное поведение Путина (Фото:Olga Nayda/Unsplash)

В Еврокомиссии призвали мир остановить безрассудное поведение Путина (Фото:Olga Nayda/Unsplash)

Владимир Путин затеял «очень опасную ядерную авантюру», заявил спикер Еврокомиссии по внешней политике Питер Стано, комментируя угрозы российского диктатора.

«Путин играет в ядерную авантюру. Он использует ядерный элемент как часть своего арсенала террора, это неприемлемо», — сказал он, пишет Reuters.

Стано добавил, что международное сообщество должно оказать на Путина давление, чтобы «остановить такое безрассудное поведение».

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Он также добавил, что фиктивные «референдумы» на захваченных украинских территориях не будут признаны.

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21 сентября в утреннем обращении российский диктатор Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в РФ. Во время своего обращения он также заявил о готовности применить ядерное оружие в случае «угрозы территориальной целостности» России.

При этом свои угрозы глава кремлевского режима решил обосновать тем, что в НАТО якобы первыми заявили о готовности нанести удар по российской территории, что не соответствует действительности.

Глава минобороны страны-агрессора Сергей Шойгу заявил, что для восполнения колоссальных потерь ВС РФ в Украине было решено мобилизовать 300 тысяч россиян.

Накануне Госдума РФ ввела в Уголовный кодекс понятия «мобилизация», «военное положение», «вооруженный конфликт». Теперь в России будут строже наказывать за дезертирство, неявку на службу и добровольную сдачу в плен.

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Евросоюз Ядерный шантаж Война России против Украины

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