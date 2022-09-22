«Нельзя использовать процедуру гопника» — Подоляк о ядерных угрозах Путина 22 сентября, 19:20 Михаил Подоляк напомнил, что придуманная Путиным схема очевидно противоречит международному праву (Фото:Sputnik/Gavriil Grigorov/Pool via REUTERS)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в интервью Радио НВ прокомментировал недавние ядерные угрозы российского диктатора Владимира Путина.



В интервью Радио НВ Подоляк отметил, что последние ядерные угрозы Путина, ускорит поставки военной техники Украине.

Он подчеркнул, что нападение Путина на суверенную украинскую территорию и то, что Украина проводит контрнаступление, со стороны очевидно.

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«И человек выходит и серьезно заявляет: „Я сейчас придумал себе формулу, нигде не прописанную“. Ведь есть международные правила, мы все же живем не на отдельных островах, где каждый может свои правила придумывать. То есть мы договорились об определенных правилах существования государств, в том числе располагающих ядерным оружием. Он частично захватывает нашу территорию и говорит: „Теперь я считаю, что это моя территория!“. А на каком основании ты так решил? „А потому, что я силой ее отобрал“. И после этого ты говоришь: „А теперь я буду считать, что это моя территория, использую ядерное оружие“», — описал действия российского диктатора с точки зрения международного права советник главы ОП.

Подоляк напомнил, что существуют протоколы о глобальном сдерживании, подписанные ядерными державами, которые четко фиксируют возможность использования ядерного оружия только для защиты своей территории, а не той, «которую ты назовёшь своей территорией без соответствующей юридической процедуры».

«То есть нельзя использовать процедуру гопника, здесь так не работает», — подытожил советник главы ОП.

21 сентября, на фоне подготовки к фейковым «референдумам» о «присоединении» временно оккупированных украинских территорий к РФ российский диктатор Владимир Путин заявил о готовности применить ядерное оружие в случае «угрозы территориальной целостности» России.

Кроме того, он также объявил в РФ «частичную мобилизацию», чтобы восполнить колоссальные потери российской армии в Украине новым «пушечным мясом».

Тем временем ВСУ продолжают свое контрнаступление, начавшееся 29 августа, освобождая украинские территории сразу на нескольких направлениях.

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