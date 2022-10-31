МИД Британии предупредил Кремль о серьезных последствиях в случае применения ядерного оружия 31 октября, 20:57 Клеверли назвал заявление Кремля о том, что Украина якобы планировала взорвать «грязную ​​бомбу», абсурдным. (Фото:REUTERS/Altaf Hussain)

Глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли предупредил Кремль о серьезных последствиях в случае применения ядерного оружия против Украины. Он подчеркнул, что такой шаг российского диктатора Владимира Путина изменит характер войны.

Об этом сообщает Reuters.

«Ни одна другая страна не говорит об использовании ядерного оружия. Ни одна страна не угрожает России или президенту Путину», — сказал Клеверли.

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Клеверли назвал заявление Кремля о том, что Украина якобы планировала взорвать «грязную ​​бомбу» абсурдной. Он также подчеркнул, что риторика Путина о ядерном оружии была безответственной.

«Ему нужно ясно дать понять, что для Великобритании и наших союзников любое применение ядерного оружия вообще изменит характер конфликта. Это будет иметь серьезные последствия для России» — сказал он.

21 сентября российский диктатор Владимир Путин в очередной раз угрожал западным странам применением ядерного оружия, сказав, что «это не блеф».

В украинской разведке заявляли, что считают угрозу применения Россией тактического ядерного оружия против Украины очень высокой.

В то же время, по мнению главы ГУР Кирилла Буданова, в ближайшее время Россия не нанесет ядерный удар.

В США заявили, что в случае применения РФ против Украины ядерного оружия ответ Вашингтона и союзников будет решительным. При этом президент США Джо Байден не верит в то, что Путин применит тактическое ядерное оружие.

Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Запад даст мощный военный ответ России в случае применения ядерного оружия.