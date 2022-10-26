Радиация подействовала? На фоне ядерных учений Путин повторил почти все свои любимые байки про Украину и США 26 октября, 16:17 Путин снова сделал абсурдные заявления об Украине (Фото:Sputnik/Alexei Babushkin/Kremlin via Reuters)

Российский диктатор Владимир Путин проконтролировал учения РФ по нанесению массированного ядерного удара, а после сделал ряд абсурдных заявлений об Украине.

Он повторил все свои любимые байки, вспомнив также о США, «биологическом оружии» и «грязную бомбу».

В своем бредовом заявлении перед главами делегаций заседания Совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ Путин назвал Украину «инструментом внешней политики США», пишут пропагандистские РИА Новости.

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«Не прекращаются попытки реализации цветных революций, активно используется карта национализма и экстремизма, разжигаются вооруженные конфликты, прямо угрожающие безопасности всех участников СНГ. Чего они добиваются — те, кто это делает — мы видим на примере Украины, ставшей инструментом американской внешней политики. Страна практически потеряла суверенитет и напрямую управляется из США», — сказал диктатор.

Он добавил, что США используют Украину «как таран против России».

Путин также нафантазировал, что территорию Украины якобы «превратили в полигон для военно-биологических экспериментов, а теперь накачивают оружием». При этом он добавил, что Киев хочет «заполучить ядерное оружие».

Не забыл российский диктатор упомянуть и о «грязной бомбе».

Кроме Украины, Путин также не забыл упомянуть о Европе. В частности, он обвинил Запад в диверсиях и уничтожении «общеевропейской энергетической сети».

«Не гнушаются даже прямыми диверсиями. Имею ввиду организацию взрывов на международных газовых магистралях Северного потока», — сказал диктатор, добавив, что запад «пытается любой ценой сохранить свою шатающуюся гегемонию».

На фоне продолжающейся войны РФ против Украины и военных преступлений российских оккупантов он также обвинил мировое сообщество в сломе правовых механизмов стратегической стабильности и введении «односторонних санкций в отношении несогласных со своей политикой».

26 октября РФ отчиталась о проведении учений по нанесению массированного ядерного удара при участии главы кремлевского режима Владимира Путина.

На фоне успехов ВСУ диктатор все чаще прибегает к шантажу Украины и мирового сообщества, недвусмысленно намекая на свою «готовность» применить ядерное оружие.

В ответ на это президент Владимир Зеленский призвал НАТО не ждать, пока РФ реализует свои угрозы, а принять превентивные меры.

В свою очередь глава Белого дома Джо Байден заявил, что использование против Украины тактического ядерного оружия будет для Кремля "очень серьезной ошибкой".

Тем временем Москва организовала кампанию по дезинформации, обвинив Киев в якобы намерении взорвать так называемую «грязную бомбу», чтобы «дискредитировать» РФ.