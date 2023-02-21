Путин заявил о готовности возобновить испытания ядерного оружия 21 февраля, 13:24 Путин разразился угрозами во время своего обращения к Федеральному собранию (Фото:Sputnik/Sergei Savostyanov/Pool via Reuters)

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что Россия может возобновить ядерные испытания.

Во время своего обращения к Федеральному собранию он сказал, что Минобороны России и Росатом должны обеспечить готовность к испытанию российского ядерного оружия.

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«Минобороны РФ и Росатом должны обеспечить готовность к испытанию российского ядерного оружия. Первыми мы этого делать не будем. Но если США проведут эти испытания, то и мы проведем», — отметил диктатор.

Путин объяснил такое решение тем, что Вашингтон якобы «задумывается о натуральном испытании ядерного оружия» и разрабатывает «новые типы ядерных боеприпасов».

В декабре 2022 года российский диктатор Владимир Путин заявил, что угроза ядерной войны «нарастает».

В украинской разведке заявляли, что считают угрозу применения Россией тактического ядерного оружия против Украины «очень высокой». В то же время, по мнению главы ГУР Кирилла Буданова, в ближайшее время Россия не нанесет ядерного удара.

В октябре 2022 года Россия при участии Путина провела учения по нанесению массированного ядерного удара.





