Глава Пентагона заявил, что ядерные испытания США снижают риск войны

Глава Пентагона Пит Хегсет считает, что возобновление ядерных испытаний США поможет снизить вероятность ядерного конфликта. Об этом он заявил в пятницу, 31 октября, на пресс-конференции с генеральным секретарем Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) Као Ким Хоурном.

На вопрос журналистки о типах испытаний, которые поручено проводить Министерству обороны, и сроках их проведения, Хегсет отметил, что Пентагон сотрудничает с Министерством энергетики по организации ядерных испытаний.

Реклама

«Поэтому понимание этого и возобновление испытаний — достаточно ответственное, очень ответственное мероприятие для достижения этой цели. Я думаю, что это делает ядерный конфликт менее вероятным», — добавил глава Пентагона.

Накануне Трамп объявил о возобновлении ядерных испытаний Соединенными Штатами. Соответствующее распоряжение, по его словам, уже передано Министерству обороны.

«Соединенные Штаты имеют больше ядерного оружия, чем любая другая страна. Это стало возможным благодаря полному обновлению и модернизации арсенала во время моего первого срока», — заявил американский лидер.

Этому предшествовали испытания российской крылатой ракеты неограниченной дальности Буревестник с ядерной силовой установкой. Также были выполнены учебно-боевые пуски межконтинентальных баллистических ракет Ярс и Синева и двух крылатых ракет Х-102. В российском Генштабе заявили, что Буревестник якобы преодолел 14 тыс. км и находился в воздухе около 15 часов.

29 октября российский диктатор Владимир Путин похвастался запуском подводного аппарата с ядерной энергетической установкой Посейдон. Он заявил, что мощность Посейдона якобы «значительно превышает» мощность российской ракеты Сармат.