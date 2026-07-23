В среду, 22 июля, президент США Дональд Трамп одобрил ядерное соглашение с Саудовской Аравией, которое может позволить королевству обогащать собственное топливо для гражданских реакторов без соблюдения "золотого стандарта" международного надзора.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Соглашение рассчитано на 30 лет. Белый дом планирует направить документ в Конгресс сразу после публикации, и вряд ли с принятием документа возникнут проблемы, отмечает издание.

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Ранее администрация Трампа затягивала с этим решением. Причиной были опасения по поводу конфликта с Ираном. Также существовал риск блокирования соглашения законодателями.

Издание отмечает, что передача ядерных технологий Эр-Рияду вызывает споры. Возможность самостоятельно обогащать топливо открывает путь к созданию оружия, а это может дестабилизировать весь Ближний Восток.

Поэтому процесс внедрения технологий будет поэтапным:

совместная команда США и Саудовской Аравии проверит коммерческую выгоду;

американские специалисты построят объект самостоятельно;

конфиденциальные технологии не будут передаваться королевству на первом этапе;

Эр-Рияду запрещено разрабатывать собственные методы обогащения в течение десяти лет.

Также действует запрет на закупку аналогичных технологий у третьих стран. Соглашение содержит ограничения в отношении проверок, и это уже вызывает скептицизм у американских законодателей.