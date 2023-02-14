«Абсолютно неприемлемо». Япония обеспокоена угрозой применения ядерного оружия со стороны России — МИД 14 февраля, 10:27 Такео Мори, Уэнди Шерман и Хэн Дон (Фото:www.facebook.com/statedept)

Япония обеспокоена угрозой применения ядерного оружия со стороны России, заявил заместитель министра иностранных дел Японии Такео Мори.

«В Японии всерьез обеспокоены угрозой применения ядерного оружия со стороны России. Мы сошлись во мнении, что такая угроза со стороны России абсолютно неприемлема, и Россия ни при каких обстоятельствах не должна применять ядерное оружие», — сказал он по итогам трехсторонней встречи с первым заместителем госсекретаря США Уэнди Шерман и замминистра иностранных дел Кореи Чо Хэн Доном, сообщается на сайте Госдепа.

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По его словам, важно продолжать решительно поддерживать Украину и вводить жесткие санкции против России.

«Ситуация в Украине станет одним из важнейших вопросов на саммите G7 в Хиросиме, который Япония примет у себя в мае», — подчеркнул он.

7 декабря российский диктатор Путин заявил, что угроза ядерной войны «нарастает».

В то же время, по мнению главы ГУР Кирилла Буданова, в ближайшее время Россия не нанесет ядерный удар.