Данилов: Украина не будет производить ядерное оружие, но сможет получить его другим способом 4 августа, 22:11 Секретарь СНБО Алексей Данилов (Фото:Совет национальной безопасности и обороны Украины / Facebook)

Секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что Украина не сможет производить в будущем ядерное оружие, однако, по его мнению, Киев может получить его другим способом.

В эфире телемарафона Данилов прокомментировал возможность внесение в документ о будущих гарантиях безопасности для Украины пункта о ядерном оружии «в любом виде».

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«Что касается арсенала, который был у нас изъят, давайте будем реалистами — вряд ли это вообще возможно. И не только по каким-то политическим вопросам, но и по технологическим», — сказал он.

Данилов подчеркнул, что межконтинентальные ракеты, которые ранее были на территории Украины, — «это сложная вещь».

Также он заявил, что на сегодняшний день есть страны, которые сами напрямую не владеют ядерным оружием, однако им его предоставляют «по приглашению» страны-члены Альянса.

«Будет ли это работать в нашем случае — я сейчас вам сказать не могу, потому что это сложная, ответственная и трудная работа», — резюмировал он.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил, чтоего страна хочет разместить на своей территории американское ядерное оружие по программе Nuclear Sharing.

Nuclear Sharing — это программа НАТО, являющаяся частью политики Альянса в области ядерного сдерживания. В рамках этой программы одни страны НАТО предоставляют ядерные боеголовки другим государствам, которые не обладают собственным ядерным оружием. С ноября 2009 года в рамках программы Nuclear Sharing американское ядерное оружие находится в Бельгии, Германии, Италии, Нидерландах и Турции.