Великобритания, Франция и Германия засудили «ядерные шаги» Ирана 23 ноября, 02:34 Иран занимается обогащением урана (Фото:@alireza-jpeg/pexels)

Франция, Великобритания и Германия засудили планы Ирана по расширению ядерной программы. Шаги Ирана — это вызов глобальной системе нераспространения.



Об этом говорится в совместном заявлении трех стран, пишет Reuters.



Так, Управление ядерного надзора ООН заявило, что Иран занимается обогащением урана с планами дальнейшего расширения обогащения на двух заводах.

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«Шаг Ирана – это вызов глобальной системе нераспространения. Этот шаг, несущий значительные риски, связанные с распространением, и не имеет убедительного гражданского оправдания», — говорится в заявлении.

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Также страны заявили, что продолжат консультации вместе с международными партнерами о том, как лучше справиться с ядерной эскалацией Ирана.