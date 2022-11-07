Финляндия не будет размещать ядерное оружие на своей территории после вступления в НАТО — президент 7 ноября, 13:09 Финский президент подчеркнул, что ядерное оружие является важной частью сдерживания НАТО (Фото:REUTERS/Yves Herman)

После вступления в НАТО Финляндия не будет размещать на своей территории ядерное оружие, заявил финский президент Саули Ниинисте.

Об этом сообщает Yle.

Ниинисте сказал, что в качестве члена НАТО Финляндия не намерена размещать ядерное оружие на своей территории, и нет никаких признаков того, что кто-то предлагает Финляндии это сделать.

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Финский президент при этом подчеркнул, что ядерное оружие является важной частью сдерживания НАТО. Однако оно является средством профилактики, а не самоцелью, добавил он.

Ядерную войну невозможно выиграть, и она никогда не должна произойти, сказал Ниинисте.

Ранее СМИ писали, что Финляндия позволит НАТО разместить на границе с РФ ядерное оружие после окончательной ратификации своей заявки на вступление в Альянс.

Вступление Швеции и Финляндии в НАТО ратифицировали уже 28 стран-членов Альянса из 30. Остались только Турция и Венгрия.