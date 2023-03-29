«Тотальный контроль». ГУР отслеживает возможное размещение ядерного оружия на территории Беларуси

29 марта, 15:05
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В ГУР заявили, что отслеживают возможное размещение ядерного оружия на территории Беларуси (Фото:t.me/DIUkraine)

В ГУР заявили, что отслеживают возможное размещение ядерного оружия на территории Беларуси (Фото:t.me/DIUkraine)

Вместе с партнерами из других стран украинская разведка контролирует возможное размещение ядерного оружия на территории Беларуси.

Об этом заявил представитель ГУР Андрей Черняк, говорится в сообщении пресс-службы ведомства в Telegram.

По его словам, разведка контролирует ситуацию, происходящую на территории Беларуси, в частности, где расположены российские подразделения. Также под контролем ситуация и внутри РФ.

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"Это в приоритете не только в украинских спецслужбах, но и у мирового сообщества. Тотальный контроль. Пока что мы видим информационную акцию на уровне заявлений и слов, не больше», — сказал Черняк.

Представитель ГУР добавил, что по оценкам разведки заявления о размещении ядерного оружия в Беларуси — очередной шантаж оккупантов.

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25 марта Путин заявил, что планирует разместить на территории Беларуси тактическое ядерное оружие. Свое решение он аргументировал тем, что Великобритания передаст Украине боеприпасы с обедненным ураном.

По словам диктатора, россияне уже переоборудовали десять белорусских самолетов для применения тактического ядерного оружия и передали белорусам ОТРК Искандер, которые могут нести ядерный заряд. Также он заявил, что до 1 июля в Беларуси завершат сооружение хранилища для тактического ядерного оружия.

Заявления Путина раскритиковал ряд стран. США сейчас не видят признаков перемещения российского ядерного оружия в Беларусь, ЕС готов ввести санкции. На фоне заявлений главы Кремля Украина требует созвать Совбез ООН.

Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Ядерное оружие Беларусь Разведка Война России против Украины

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