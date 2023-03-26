США отреагировали на планы РФ разместить ядерное оружие в Беларуси 26 марта, 04:10 Лукашенко и Путин (Фото:Sputnik/Vladimir Astapkovich/Kremlin via REUTERS)

В Пентагоне отреагировали на заявление российского диктатора Владимира Путина о планах по размещению тактического ядерного оружия в Беларуси. Там не видят готовности России применить ядерное оружие.

Об этом сообщает Reuters.



Отмечается, что США пока не видят причин для изменения готовности своих ядерных сил, а также готовности РФ к применению атомного оружия.

«Мы видели сообщения о заявлении России и будем продолжать следить за ситуацией. Мы не увидели ни причин для изменения готовности наших ядерных сил, ни признаков того, что Россия готовится применить ядерное оружие», — говорится в заявлении пресс-службы Минобороны США.

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В пресс-службе Пентагона также подчеркнули, что США по-прежнему привержены коллективной обороне альянса НАТО.

25 марта кремлевский диктатор Владимир Путин заявил, что планирует разместить на территории Беларуси ядерное оружие.

Путин говорит, что о передаче оружия не раз просил Александр Лукашенко, однако РФ лишь разместит оружие в Беларуси — руководство и управление будет в Москве. Диктатор сообщил, что к 1 июля в Беларуси завершат сооружение хранилища для тактического ядерного оружия.