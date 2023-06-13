США не видят признаков перемещения ядерного оружия из России в Беларусь — Белый дом 13 июня, 03:19 Джон Кирби (Фото:Evelyn Hockstein/REUTERS)

США пока не фиксируют признаков, которые указывали бы на реализацию заявлений РФ о перемещении ядерного оружия на территорию Беларуси.

Об этом заявил координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, передает Укринформ.

«Мы не видели никаких признаков, что перемещение ядерного оружия (на территорию Беларуси — ред) неизбежно или уже происходит», — сказал Кирби.

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Он также подчеркнул, что США пока не видят таких признаков, которые заставили бы изменить позиции стратегических сил США в ответ на действия РФ и Беларуси.

Российский диктатор Путин в пятницу, 9 июня, заявил, что страна-агрессор начнет размещать тактическое ядерное оружие в Беларуси после 7−8 июля.

Лукашенко 25 мая заявил, что министры обороны российского и беларусского режимов подписали документ о размещении ядерного оружия в Беларуси. Тогда же он объявил, что уже началось «перемещение ядерных боеприпасов».

25 марта Путин сказал, что планирует разместить на территории Беларуси тактическое ядерное оружие. Свое решение он попытался оправдать тем, что Великобритания передаст Украине боеприпасы с обедненным ураном.