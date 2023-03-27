Польша о ядерном оружии в Беларуси: Дальнейшее втягивание Минска в военную машину РФ 27 марта, 01:15 Флаг Польши (Фото:crsntdesign/pixabay)

В МИД Польши отреагировали на намерение России разместить тактическое ядерное оружие в Беларуси. Там назвали это шагом к дальнейшему втягиванию Минска в «военную машину РФ».

Об этом заявил спикер МИД Польши Лукаш Ясина в комментарии RMF 24.



«Мы считаем, что решение Владимира Путина разместить тактическое ядерное оружие и средства его доставки в Белоруси еще больше усиливает напряженность в связи с российской агрессией против Украины. Это еще один шаг к втягиванию Беларуси в винтики российской военной машины», — сказал польский чиновник.

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Он добавил, что это создает риски с точки зрения нераспространения ядерного оружия.

«Действия России подтверждают легитимность и важность политики сдерживания НАТО, в которой участвует Польша», — подчеркнул Ясина.

Также в МИД Франции призвали Россию пересмотреть решение о размещении российского тактического ядерного оружия на территории Белоруси.

Ранее высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель осудил планы России разместить тактическое ядерное оружие на территории Беларуси и заявил о готовности ЕС ввести новые санкции против государства-агрессора.

25 марта российский диктатор Владимир Путин заявил, что планирует разместить на территории Беларуси тактическое ядерное оружие . Свое решение он аргументировал тем, что Великобритания передаст Украине боеприпасы с обедненным ураном.