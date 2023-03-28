Ядерное оружие в Белоруссии. Подоляк спрогнозировал, как это отразится на войне, и оценил нынешнюю роль Лукашенко 28 марта, 13:11 Субъектности Александра Лукашенко уже не существует, считает Михаил Пдоляк (Фото:Пул Первого via Telegram)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в интервью Radio NV спрогнозировал, как повлияет на войну России против Украины размещение ядерного оружия в Беларуси.

" Это не имеет практически никакого смысла с точки зрения происходящего на поле боя и относительно того, какое влияние это будет иметь на ход военных событий как таковых", — сказал Подоляк Radio NV.

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Он пояснил, что с технической точки зрения, где именно будет находиться ядерное оружие — в Беларуси или России — не имеет значения.

По словам советника главы ОП, посредством размещения ядерного оружия в Беларуси Путин пытается повысить ставки и «привлечь» другие государства к диалогу на условиях России. При этом российский диктатор сознательно идет на нарушение международных документов о нераспространении ядерного оружия.

«Это произошло по факту после разговора с главой КНР Си Цзиньпином, в котором была зафиксирована невозможность перемещения ядерного оружия с одной суверенной территории на другую суверенную территорию, в данном случае подразумевается из России в Беларусь», — напомнил Подоляк.

Он также связал решение российского диктатора о размещении ядерного оружия в Беларуси с пониманием им того, что объявленное Россией большое наступление в Украине провалилось, а отношение к России изменилось, в частности, после решения Международного уголовного суда, выдавшего ордер на арест Путина.

По словам советника главы ОП, удивительно, что кто-то думает об использовании ядерного оружия, поскольку «будут тяжелые последствия, прежде всего, для России, а не для Беларуси, это же очевидно».

Подоляк добавил, что если Беларусь позволит разместить на своей территории ядерное оружие, она «получит существенное повышение цены за эту войну для себя в том числе и существенное повышение количества и качества санкций».

Также он подчеркнул, что «субъектности Лукашенко вообще не существует», назвав его «пропагандистом Кремля», поскольку военную вертикаль в Беларуси контролирует не он, а Россия.

«И эта позиция, если все же Россия действительно не просто имитирует перевозку ядерного оружия в Беларусь, а попытается это устроить, то это будет означать, что Лукашенко вообще можно вычеркнуть из перечня людей, о которых нужно упоминать», — добавил советник главы ОП.

25 марта российский диктатор Владимир Путин заявил, что планирует разместить на территории Беларуси тактическое ядерное оружие. Свое решение он аргументировал тем, что Великобритания передаст Украине боеприпасы с обедненным ураном.

Высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель осудил планы России разместить тактическое ядерное оружие на территории Беларуси и заявил о готовности ЕС ввести новые санкции против государства-агрессора.

В МИД Франции призвали Россию пересмотреть решение о размещении российского тактического ядерного оружия на территории Беларуси, а в Польше назвали это шагом к дальнейшему втягиванию Минска в «военную машину РФ».