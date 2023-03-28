Ядерное оружие в Беларуси. Почему Лукашенко еще не прокомментировал решение России — белорусский оппозиционер 28 марта, 18:30 Александр Лукашенко рассчиитывал, что ему подарят ядерное оружиие, считает Валерий Сахащик (Фото:president.gov.by)

Член объединенного переходного кабинета Светланы Тихановской по обороне и нацбезопасности Беларуси Валерий Сахащик в интервью Radio NV объяснил, почему белорусский диктатор Александр Лукашенко еще не прокомментировал решение России разместить ядерное оружие в его стране.



«Лукашенко рассчитывал на несколько другой вариант получения ядерного оружия. Он отправлял на обучение своих офицеров службы ракетно-артиллерийского вооружения обслуживать ядерные боеприпасы и применять их. И он рассчитывал, что ему его (ядерное оружие — ред.) подарят и он будет сам всем этим управлять. И он сможет пугать весь мир, чтобы с ним считались, боялись, дружили», — отметил Сахащик в эфире Radio NV.

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Однако в том варианте размещеня ядерного оружия в Беларуси, который определил российский диктатор Владимир Путин, Лукашенко проигрывает, и эта ситуация является для него плохой, подчеркнул белорусский оппозиционер.

«Он действительно уже до конца теряет суверенитет, потому что Москва своим односторонним решением может применять с территории Беларуси ядерное оружие. Соответственно, удар возмездия придется по Беларуси. Получается, что Лукашенко подвергает огромному риску граждан своей страны, практически ничего не выигрывая», — сказал он.

Сахащик также отметил умение Лукашенко делать «хорошую мину при плохой игре».

«Я думаю, что задержка с его комментариями вызвана как раз тем, что сейчас его специалисты придумывают, как это преподнести так, чтобы это не выглядело настолько позорно. Что-нибудь, наверное, придумают», — сказал белорусский оппозиционер.

28 марта в МИД Беларуси заявили, что планы России разместить в Беларуси свое ядерное оружие якобы являются «вынужденными ответными действиями».

По словам советника главы Офиса президента Украины Михаила Подоляка, размещение ядерного оружия в Беларуси не имеет никакого практического смысла с военной точки зрения, «субъектности Лукашенко вообще не существует» и белорусский диктатор является «пропагандистом Кремля».

25 марта российский диктатор Владимир Путин заявил, что планирует разместить на территории Беларуси тактическое ядерное оружие. Свое решение он аргументировал тем, что Великобритания передаст Украине боеприпасы с обедненным ураном.

Высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель осудил планы России разместить тактическое ядерное оружие на территории Беларуси и заявил о готовности ЕС ввести новые санкции против государства-агрессора.

В МИД Франции призвали Россию пересмотреть решение о размещении российского тактического ядерного оружия на территории Беларуси, а в Польше назвали это шагом к дальнейшему втягиванию Минска в «военную машину РФ».