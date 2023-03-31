Планы Путина разместить ядерное оружие в Беларуси нарушают договор России с Китаем — США в ООН 31 марта, 19:51 Си Цзиньпин и Владимир Путин (Фото:Kremlin via REUTERS)

Планы российского диктатора Владимира Путина разместить в Беларуси ядерное оружие напрямую расходятся с общими декларациями, которые подписали менее двух недель назад лидеры России и Китая.

Об этом заявил заместитель постоянного представителя США при ООН Роберт Вуд на заседании Совета Безопасности ООН.

«Меньше двух недель назад президент Путин в совместном заявлении с КНР обязался эффективным способом уменьшать риски ядерной войны и цинично заявлял, что «государства, имеющие ядерное оружие, должны воздерживаться от размещения такого оружия за границей, а также вывести ядерное оружие, развернутое за границей», — напомнил представитель США.

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Вуд подчеркнул, что российский диктатор постоянно игнорирует обязательства по договорам, в том числе перед своими друзьями, а также пренебрегает стратегической стабильностью ради достижения своих целей в Украине.

Он добавил, что Кремль пытается манипулировать призраком ядерного конфликта, чтобы помочь себе одержать победу в незаконной войне против Украины, при этом нарушая Устав ООН. Представитель США также выразил сожаление, что некоторые члены Совбеза на этом фоне до сих пор придерживаются политики игнорирования агрессии России против украинского народа, что способствует дальнейшим нарушениям со стороны России.

Он также призвал белорусского диктатора Александра Лукашенко прекратить соучастие в войне России против Украины.

25 марта Путин заявил, что планирует разместить на территории Беларуси тактическое ядерное оружие. Свое решение он аргументировал тем, что Великобритания передаст Украине боеприпасы с обедненным ураном.

По словам диктатора, россияне уже переоборудовали десять белорусских самолетов для применения тактического ядерного оружия и передали белорусам ОТРК Искандер, которые могут нести ядерный заряд. Также он заявил, что до 1 июля в Беларуси завершат сооружение хранилища для тактического ядерного оружия.

Заявления Путина раскритиковал ряд стран. США сейчас не видят признаков перемещения российского ядерного оружия в Беларусь, ЕС готов ввести санкции.