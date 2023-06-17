Сейчас нет подтверждений перемещения ядерного оружия из РФ в Беларусь — Гаюн 17 июня, 03:35 Александр Лукашенко (Фото:Sputnik/Ilya Pitalev/Kremlin via REUTERS)

Нет никаких фактов, указывающих на реальное перемещение тактического ядерного оружия из РФ на территорию Беларуси. Страны-агрессоры часто делают противоречивые заявления о перемещении оружия.

Об этом сообщает Белорусский Гаюн.



Так, недавние слова российского диктатора Владимира Путина о том, РФ доставила первые ядерные заряди, а к концу лета размещение якобы будет полностью выполнено, не является правдой.

Видео дня

«По состоянию на 23:20 16.06.23, Белорусский Гаюн не располагает никакой подтверждающей информацией о начале реального перемещения ТЯО в Беларусь», — отметили в Гаюн.

Также они отметили, что за предыдущие месяцы РФ и Беларусь сделали ряд противоречивых заявлений о перемещении оружия.

25.03 — Путин заявил, что РФ разместит ТЯО в Беларуси до 1 июля 2023 года.

25.05 — самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что перемещение ТЯО на территорию Беларуси уже началось.

9.06 — Путин заявил, что размещение ядерного оружия в Беларуси начнется после 7−8 июля.

13.06 — на вопрос «Вы сказали, уже получили от России бомбы и ракеты?» Лукашенко ответил: «Ну, не все… потихоньку».

Такие заявления, по мнению Гаюн, могут говорить либо об отсутствии у Лукашенко всей информации о перемещении, либо о сговоре между ним и Путиным с целью дезинформации для давления на НАТО в преддверии саммита в Вильнюсе.

25 марта российский диктатор Владимир Путин сказал, что планирует разместить на территории Беларуси тактическое ядерное оружие. Свое решение он попытался оправдать тем, что Великобритания передаст Украине боеприпасы с обедненным ураном.

Лукашенко 25 мая заявил, что министры обороны российского и белорусского режимов подписали документ о размещении ядерного оружия в Беларуси. Тогда же он объявил, что уже началось «перемещение ядерных боеприпасов».

9 июня Путин заявил, что страна-агрессор начнет размещать тактическое ядерное оружие в Беларуси после 7−8 июля.

13 июня координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США не видят признаков перемещения ядерного оружия из России в Беларусь.