В Беларуси отреагировали на планы России разместить ядерное оружие. Назвали «вынужденными действиями» 28 марта, 12:02 Александр Лукашенко и Владимир Путин (Фото:Sputnik/Vladimir Astapkovich/Kremlin via REUTERS)

Министерство иностранных дел Беларуси навалило «вынужденными ответными действиями» планы России разместить в стране свое ядерное оружие.

Об этом говорится на сайте ведомства.

Минск пожаловался на «беспрецедентное давление» со стороны стран НАТО и ЕС углядел «прямое и грубое вмешательство во внутренние дела» Беларуси.

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«Учитывая указанные обстоятельства и вытекающие из них законные озабоченности и риски в сфере национальной безопасности, Беларусь предпринимает вынужденные ответные действия по укреплению собственной безопасности и обороноспособности», — заявили в МИД.

Режим диктатора Александра Лукашенко утверждает, что обучение белорусских пилотов на самолетах РФ и «размещение ядерных боезарядов без передачи Минску контроля за ними» якобы не противоречит положениям статей I и II Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).



25 марта Путин заявил, что планирует разместить на территории Беларуси тактическое ядерное оружие. Свое решение он аргументировал тем, что Великобритания передаст Украине боеприпасы с обедненным ураном.

По словам диктатора, россияне уже переоборудовали десять белорусских самолетов для применения тактического ядерного оружия и передали белорусам ОТРК Искандер, которые могут нести ядерный заряд. Также он заявил, что до 1 июля в Беларуси завершат сооружение хранилища для тактического ядерного оружия.

Заявления Путина раскритиковал ряд стран. США сейчас не видят признаков перемещения российского ядерного оружия в Беларусь, ЕС готов ввести санкции. На фоне заявлений главы Кремля Украина требует созвать Совбез ООН.