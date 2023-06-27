Лукашенко утверждает, что уже получил значительную часть российского ядерного оружия 27 июня, 19:33 Беларусский диктатор Александр Лукашенко (Фото:Sputnik/Gavriil Grigorov/Pool via REUTERS)

Беларусский диктатор Александр Лукашенко утверждает, что кремлевский режим уже передал в Беларусь «значительную часть» ядерного оружия, которое собирается разместить на беларусской территории. Его цитируют пропагандисты Белта.

«Поляки и прочие считают, что [кремлевская так называемая ЧВК] Вагнер будет охранять ядерное оружие и так далее. Никакое ядерное оружие Вагнер охранять не будет [после выезда в Беларусь из-за провального „бунта“ Евгения Пригожина]. Там будут охранять, и охраняют сегодня, поскольку уже часть ядерного оружия, большая часть завезена в Беларусь. Удивительно, что не отследили. Охраняют россияне и беларусы», — заявил Лукашенко.



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По его словам, ядерное оружие обслуживают представители страны-агрессора, а его режим «помогает».

9 июня российский диктатор Владимир Путин заявил, что страна-агрессор начнет размещать тактическое ядерное оружие в Беларуси после 7−8 июля. 16 июня Путин сказал, что РФ якобы уже привезла первые ядерные заряды на территорию Беларуси.

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов 20 июня говорил, что россияне еще не переместили в Беларусь тактическое ядерное оружие.