«Удар возмездия будет по Беларуси». Риск применения ядерного оружия Путиным становится однозначно выше — интервью NV с Валерием Сахащиком 28 марта, 16:12 Эксклюзив NV Российский и белорусский диктаторы Владимир Путин и Александр Лукашенко (Фото:Sputnik/Mikhail Klimentyev/Kremlin via REUTERS)

Риск того, что кремлевский диктатор Владимир Путин применит ядерное оружие, становится однозначно выше, считает член объединенного переходного кабинета Светланы Тихановской по обороне и нацбезопасности Беларуси Валерий Сахащик.

Такая его позиция связана с заявлением Путина 25 марта, когда он сообщил, что планирует разместить на территории Беларуси ядерное оружие.

Валерий Сахащик в интервью Radio NV объяснил, насколько угрожающим является ситуация и почему узурпатор Александр Лукашенко оказался в плохой ситуации.

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— Лукашенко довольно давно говорил о том, что хотел бы разместить на территории Беларуси ядерное оружие, еще в ноябре 2021 года. А что он выигрывает от этого? Он же превращается в нового ручного Ким Чен Ына для России?

— Я так понимаю, Лукашенко рассчитывал на несколько другой вариант получения ядерного оружия. Он отправлял на обучение своих офицеров службы ракетно-артиллерийского вооружения обслуживать ядерные боеприпасы и применять их. И он рассчитывал, что ему его подарят и он будет сам всем этим управлять. И он сможет пугать весь мир, чтобы с ним считались, боялись, дружили.