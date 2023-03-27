За ядерное оружие. Литва призвала внести больше ограничений в новый пакет санкций против РФ и Беларуси

27 марта, 03:17
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Флаг Литвы (Фото:Peggy und Marco Lachmann-Anke / Pixabay)

Флаг Литвы (Фото:Peggy und Marco Lachmann-Anke / Pixabay)

МИД Литвы призвал внести дополнительные экономические ограничения против России и Беларуси в новый пакет санкций ЕС из-за заявлений Кремля о размещении ядерного оружия в Беларуси.

Об этом сообщает Reuters.

В заявлении говорится, что Беларусь становится все большим фактором риска для Балтийского региона.

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«Вместе со своими евроатлантическими партнерами Литва будет решать, как реагировать на милитаристские планы российского и белорусского режимов. Беларусь, которая все больше теряет суверенитет, поддерживает и помогает российской агрессии и все больше интегрируется в российские военные планы, является дополнительным фактором риска для Балтийского региона», — заявили в МИД.

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Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Литва Ядерное оружие Беларусь Ядерная угроза Санкции против России Санкции Запада Война в Украине Россия-Беларусь

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