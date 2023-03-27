Планы о ядерном оружии в Беларуси. Китай напомнил об обещаниях России «избегать стратегических рисков»

27 марта, 14:18
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Представитель МИД Китая Мао Нин (Фото:REUTERS/Yew Lun Tian)

Представитель МИД Китая Мао Нин (Фото:REUTERS/Yew Lun Tian)

Реагируя на угрозы диктатора Владимира Путина разместить ядерное оружие РФ на территории Беларуси, в Китае заявили, что следует сосредоточиться на урегулировании полномасштабной войны против Украины «дипломатическим путем».

Об этом спикер Министерства иностранных дел КНР Мао Нин заявила в понедельник, 27 марта, сообщает портал Sina.

Она снова назвала войну «украинским кризисом», сказав, что «все стороны» должны сосредоточиться на том, чтобы «мирно» его урегулировать и стабилизировать ситуацию.

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Также спикера китайского ведомства напомнила, что в январе 2022 года лидеры стран «ядерной пятерки » выступили с общим заявлением. В нем сказано, что «ядерную войну невозможно выиграть или вести» и странам, владеющим таким оружием, следует избегать ее и стратегических рисков.

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25 марта Путин заявил, что планирует разместить на территории Беларуси тактическое ядерное оружие. Свое решение он аргументировал тем, что Великобритания передаст Украине боеприпасы с обедненным ураном.

По словам диктатора, россияне уже переоборудовали десять белорусских самолетов для применения тактического ядерного оружия и передали белорусам ОТРК Искандер, которые могут нести ядерный заряд. Также он заявил, что до 1 июля в Беларуси завершат сооружение хранилища для тактического ядерного оружия.

Заявления Путина раскритиковал ряд стран. США сейчас не видят признаков перемещения российского ядерного оружия в Беларусь, ЕС готов ввести санкции. На фоне заявлений главы Кремля Украина требует созвать Совбез ООН.

Редактор: Катерина Денисова

Теги:   Китай Ядерное оружие Беларусь Ядерный шантаж

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