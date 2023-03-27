ЕС ответит на угрозы, если Лукашенко разместит в Беларуси российское ядерное оружие — спикер 27 марта, 16:17 Флаг Евросоюза (Фото:AndrzejRembowski / pixabay)

Если страна-агрессор Россия разместит ядерное оружие в Беларуси, Евросоюз готов отреагировать санкциями. Об этом заявил спикер ЕС Питер Стано во время брифинга в Брюсселе в понедельник, 27 марта.

«Прежде всего очень важно отбросить это заявление [российского диктатора] и посмотреть, что об этом скажет беларусская сторона, режим Лукашенко, который уже является соучастником этой жестокой незаконной агрессии… [Размещение российского ядерного оружия в Беларуси] не останется без ответа со стороны стран-членов», — сказал Стано.

Видео дня

Спикер подтвердил, что ЕС готов отреагировать новыми санкциями. Он не уточнил, о каких именно санкциях может идти речь, объяснив, что такие решения принимают страны ЕС и процедура конфиденциальна.

«Если это [размещение ядерного оружия] действительно произойдет… это будет дальнейшей эскалацией и прямой угрозой европейской безопасности. Мы пока не видели подтверждения от беларусской стороны о том, что это есть на повестке дня или уже происходит. Но если это случится, конечно, будут последствия», — добавил представитель ЕС.

Ранее высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель говорил, что Евросоюз готов расширить санкции против России, если страна-агрессор разместит ядерное оружие в Беларуси.

25 марта российский диктатор Владимир Путин заявил, что планирует разместить на территории Беларуси тактическое ядерное оружие якобы в ответ на то, что Великобритания передаст Украине боеприпасы с обедненным ураном.

Путин заявил, что россияне уже переоборудовали 10 беларусских самолетов для применения тактического ядерного оружия и передали режиму Лукашенко ОТРК Искандер, которые могут нести ядерный заряд. Также, по словам Путина, до 1 июля в Беларуси завершат сооружение хранилища для тактического ядерного оружия.

21 марта стало известно, что Великобритания передаст Украине снаряды с обедненным ураном для танков Challenger 2. В Минобороны Великобритании говорили, что Путин намеренно распространяет дезинформацию, а обедненный уран не имеет ничего общего с ядерным оружием.

Украина призвала мировое сообщество принять решительные меры из-за намерений РФ разместить ядерное оружие в Беларуси. В МИД Украины требуют немедленно созвать внеочередное заседание Совета Безопасности ООН.