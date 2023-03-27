«Есть угроза удара по Украине». Главный редактор Хартии'97 прокомментировала план Путина разместить ядерное оружие в Беларуси 27 марта, 14:50 Белорусский диктатор Александр Лукашенко стал более зависим от Кремля и подвергает собственный народ опасности ответного удара в случае применения Москвой ядерного оружия с территории Беларуси, считает журналистка Наталья Радина (Фото:Sputnik/Vladimir Astapkovich/Kremlin via REUTERS)

Главная редактор издания Хартия'97 Наталья Радина в интервью Radio NV прокомментировала план российского диктатора Владимира Путина разместить ядерное оружие в Беларуси.

«Действительно, есть угроза нанесения ядерного удара с территории Беларуси ракетами по территории Украины. И открытие этого хранилища для ядерных тактических ракет в Беларуси приближает вероятность такой перспективы. Действительно, Лукашенко много раз об этом говорил, начиная с ноября 2021; просил у Путина публично разместить на территории Беларуси ядерные ракеты. И потому это был ожидаемый шаг», — сказала Радина в интервью Radio NV.

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Журналистка отметила, что в Беларуси будут размещены тактические ядерные ракеты, и в стране уже есть комплексы Искандер и 10 самолетов, которые могут нести такие ракеты.